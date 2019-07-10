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Взятка - валторной. Дзержинского чиновника уличили в коррупции

11.07.2019 14:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В отношении заместителя председателя Дзержинского райисполкома, подозреваемого во взяточничестве (ч.3 ст.430 Уголовного кодекса), возбуждено уголовное дело.


По данным следствия, мужчина, используя свои служебные полномочия и действуя в личных интересах, систематически принимал незаконные вознаграждения от представителя коммерческой организации за лоббирование интересов последнего. 

По имеющимся сведениям,предметом взятки были музыкальный инструмент – валторна, швейцарские часы и иные дорогостоящие товарно-материальные ценности. 

Подозреваемый задержан.
 
 
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В отношении заместителя председателя Дзержинского райисполкома, подозреваемого во взяточничестве (ч.3 ст.430 Уголовного кодекса), возбуждено уголовное дело.
 
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