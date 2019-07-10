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Взятка - валторной. Дзержинского чиновника уличили в коррупции
Источник материала: Партизан
В отношении заместителя председателя Дзержинского райисполкома, подозреваемого во взяточничестве (ч.3 ст.430 Уголовного кодекса), возбуждено уголовное дело.
По данным
По имеющимся сведениям,предметом взятки были музыкальный инструмент – валторна, швейцарские часы и иные дорогостоящие товарно-материальные ценности.
Подозреваемый задержан.
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В отношении заместителя председателя Дзержинского райисполкома, подозреваемого во взяточничестве (ч.3 ст.430 Уголовного кодекса), возбуждено уголовное дело.
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