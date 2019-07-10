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Гонка Alfa-Bank Minsk Triathlon пройдет в Минске 21 июля

11.07.2019 15:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Гонка Alfa-Bank Minsk Triathlon пройдет в Минске 21 июля
Фото из открытых источников

Около 1000 человек из 11 стран мира примут участие в гонке Alfa-Bank Minsk Triathlon, которая пройдет 21 июля в Минске. По своему масштабу она станет вторым после «Минского полумарафона» соревнованием в центре города. При этом организаторы впервые проводят гонку в престижном  статусе 1/4 Ironman, широко признаваемом в мире. 

Гонка будет мультиспортивной: сначала участники проплывут в Минском море, потом проедут на велосипеде и последний отрезок пробегут. Ради гонки будут перекрыты центральные улицы, в том числе проспект Победителей. После скоростного заплыва у Центра парусного спорта участники переместятся на велосипедах к Дворцу спорта, где и пробегут последние отрезки по аналогии с Минским полумарафоном.

В сравнении с прошлым годом дистанцию увеличили вдвое – с 1/8 до 1/4 Ironman. Вплавь предстоит преодолеть 950 м, крутя педали – 45 км, а бегом – 10,5 км. При желании можно будет выбрать маршрут вдвое меньший. Победителей и призеров определят на обеих дистанциях.

Гонка Alfa-Bank Minsk Triathlon пройдет в Минске 21 июля
Фото: Фото из открытых источников

 

Специально для журналистов вчера организаторы устроили показательное состязание по триатлону*, и это действительно впечатляет. А если учесть, что соревноваться будут более 800 взрослых бегунов и около 200 детей, можно предположить, каким по размаху будет спортивное действо. Среди участников больше всего белорусов, россиян и украинцев. Также приедут спортсмены из Дании, Эстонии, Польши, Чехии и Бельгии. Ради гонки прилетят даже из Египта, Израиля и США. Самым возрастным участником в прошлом году стал 78-летний белорус. Он намерен принять участие в состязании и в нынешнем году. 

Среди юных участников будут и дети с аутизмом: в течение учебного года они учились плавать и сейчас планируют преодолеть свой первый ironman-рубеж. Руководителем инклюзивного проекта и главным тренером выступает двукратный олимпийский призер Александра Герасименя.

Все для спортсменов

- В этом году Alfa-Bank Minsk Triathlon выходит на совершенно новый уровень. Это касается как маршрута, который впервые пересечет центр Минска, так и численности участников. Во взрослой категории количество желающих уже превышает прогнозы, так что нам, видимо, предстоит добавлять слоты. Мы рассчитывали на большой интерес, но такого ажиотажа и не ожидали. Триатлон в Беларуси становится массовым видом спорта, – признался организатор и один из родоначальников белорусского триатлона Дмитрий ТОЛКАЧЕВ.

Затронув предысторию организации соревнований, Дмитрий Толкачев отметил:

- Мы хотели привезти всемирно известный бренд Ironman в Минск. Сегодня из стран Восточной Европы он проводится только в Эстонии.

По словам организатора, сейчас также «происходит постепенная подготовка людей к серьезной дистанции», потому что те, кто в прошлом году выступил на короткой дистанции, сегодня хотят уже чего-то более сложного. По этой причине и большее число участников заявились на более сложную дистанцию в престижном статусе 1/4 Ironman.

Подготовка к соревнованиям начинается обычно за 8 месяцев. Потенциальные участники могут бесплатно принимать участие в тренировках, в том числе, по плаванию.

Гонка Alfa-Bank Minsk Triathlon пройдет в Минске 21 июля
Фото: Фото из открытых источников

 

Важная поддержка

Объясняя, почему Альфа-Банк как партнер решил поддержать именно триатлон, председатель правления Альфа-Банка Валерий СМОЛЯК сказал:

- Триатлон в Беларуси за последние годы сделал такой рывок, который не делают многие другие виды спорта за десятилетия. Прежде всего, стремительно растет число поклонников «мультиспорта», которые готовы делать вызов себе и покорят сложные маршруты. Немало их и среди клиентов банка, так что в этом отношении мы двигаемся с ними в одном ритме. По сути, Минск получил еще одну масштабную гонку, которая лучше раскрывает потенциал города и спортивные возможности белорусов.

Кстати, банк выпустил специальную карту для триатлонистов, собравшую лучшие предложения и скидки, специальные условия для тех, кто занимается триатлоном.

Что касается непосредственного участия, то, например, в прошлом году в соревнованиях приняли участие 22 сотрудника Альфа-Банка. Ожидается, что и в нынешнем году их будет не меньше.

ВАЖНО

Гонка будет иметь и социальную миссию: планируется собрать средства на подготовку специалистов по работе с особенными детьми. Деньги будут переданы партнеру инклюзивного спортивного проекта – МБОО «Дети. Аутизм. Родители».

В ТЕМУ

Гонка открыта как для опытных спортсменов, так и для начинающих. Попасть в список участников можно после регистрации. Там же можно указать дистанцию или записать детей – их зовут на гонку TriKids. Ребят от 6 до 10 лет ожидает забег на 500 м, а школьники от 11 до 13 лет смогут проплыть 100 м и пробежать 1 км.

Каждого участника ожидает стартовый пакет, который включает майку, плавательную шапочку, рюкзак, номер с поясной резинкой, чип электронной отметки, Racebook и страховку. Каждый, кто финиширует, получит еще и медаль. Добраться до места старта можно с помощью бесплатного трансфера.

 

* Триатлон как вид спорта придумали французы еще в начале 20-го века. Наиболее популярен он стал в начале нулевых, когда был включен в олимпийскую программу. В последние годы триатлон получили широкое развитие в Беларуси.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Организаторы впервые проводят гонку в престижном статусе 1/4 Ironman, широко признаваемом в мире.
 
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