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За взятки задержан зампред Дзержинского райисполкома
Источник материала: БДГ
Заместителя председателя Дзержинского райисполкома задержали за получение взятки. Сообщается, что мужчина использовал свои служебные полномочия для систематического получения «незаконных вознаграждений».
По данным СК, чиновник принимал вознаграждения от представителя коммерческой структуры и лоббировал взамен его интересы. Предметами взятки были различные дорогостоящие предметы: швейцарские часы, валторна и иные ценности. В отношении чиновника по материалам ГУБОПиК МВД следственное управление УСК по Минской области возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 430 УК Беларуси.
Подозреваемый задержан, с ним работают следователи. устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности.
Напомним, что недавно СК
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Заместителя председателя Дзержинского райисполкома задержали за получение взятки. Сообщается, что мужчина использовал свои служебные полномочия для...
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