Нацбанк раскрыл уловки банков, к которым те прибегают при оформлении вкладов и выдаче кредитов

Источник материала: Ежедневник



фото: mnebkredit.ru

Регулятор пообещал, что будет публиковать примеры недобросовестных практик банков на своем сайте.

К таким практикам регулятор отнес представление потребителям информации, которая прямо или косвенно, в том числе посредством замалчивания, двусмысленности или преувеличения, может ввести их в заблуждение; распространение недостоверной, ложной или неполной информации; непредставление либо несвоевременное представление информации, необходимой для принятия клиентом обдуманного решения по сделке; представление либо непредставление информации, которая приводит или может привести потребителя к принятию решения по сделке, которое он бы не принял при других обычных обстоятельствах, и (или) к искажению экономических интересов потребителей; включение в договоры условий, ограничивающих свободу выбора клиента.

Нацбанк приводит примеры подобных недобросовестных практик:

- условия кредитного договора не позволяют гражданам самостоятельно рассчитать размер ежемесячного платежа по кредитному договору;

- кредитный договор не содержит информации о том, что уплата минимальных платежей не позволяет погасить всю задолженность по кредитному договору до указанного в договоре срока.

При этом условиями кредитного договора предусмотрено автоматическое продление кредитного договора;

- представление потребителям не соответствующих действительности пояснений о причинах отказа в предоставлении кредита, в том числе со ссылкой на несуществующий перечень лиц, в отношении которых установлен запрет на предоставление кредита, который якобы ведется Национальным банком;

- предоставление потребителям сопутствующих продуктов (кредитные карты, карты рассрочки, SMS-оповещение и прочее) путем их навязывания без должного разъяснения условий кредитных договоров;

- использование при доведении до потребителей информации об условиях привлечения денежных средств во вклады (депозиты), в том числе в рекламе банковских вкладов (депозитов), иных, чем размер процентов (годовая процентная ставка), выражений доходности (эффективная, базовая, номинальная и иные ставки);

- включение в кредитные договоры условий, устанавливающих значительные ограничения для кредитополучателей в период действия договора (запрет на открытие текущих (расчетных) банковских счетов, оформление кредитов и получение иных банковских услуг в других банках без письменного согласия банка-кредитодателя).

Нацбанк предупредил, что подобные действия (бездействие) банков будут признаваться недобросовестными практиками. Перечень примеров недобросовестных практик банков будет размещаться на официальном сайте Нацбанка.

Регулятор рекомендовал банкам:

- представлять гражданам для ознакомления в центрах банковских услуг банков и торговых объектах, осуществляющих продажу товаров с использованием банковского кредита, проекты кредитных и иных договоров, в том числе договоров страхования, текущего (расчетного) банковского счета, если их заключение осуществляется вместе с заключением кредитного договора, договора банковского вклада (депозита);

- приводить названия кредитов, банковских вкладов (депозитов) в соответствие с условиями заключаемых договоров (в том числе в названии банковского вклада (депозита) отражать вид договора банковского вклада (депозита);

- включать в условия кредитных договоров не более одного вида штрафных санкций (без учета процентов за пользование кредитом в повышенном размере) за один факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) кредитополучателем условий кредитного договора;

- не включать в кредитные договоры условия, предоставляющие сотрудникам банков право вести с лицами, не являющимися кредитополучателями, в том числе с родственниками кредитополучателей, переговоры по вопросам погашения задолженности по кредитным договорам, образовавшейся в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) кредитополучателем обязательств по кредитному договору;

- до заключения договоров разъяснять физическим лицам последствия и порядок досрочного возврата (погашения) кредита, расторжения заключенных с банком кредитных договоров и договоров банковского вклада (депозита);

- регламентировать в договорах банковского вклада (депозита) порядок начисления процентов по вкладу (депозиту) при размещении банковского вклада (депозита) в дни, приходящиеся на государственные праздники, праздничные, выходные дни, а также четко определять в договорах дни, устанавливаемые банком в качестве выходных, и (или) указывать, где данную информацию можно получить;

- в случае, если условиями договора банковского вклада (депозита) предусмотрено открытие текущего (расчетного) банковского счета, осуществлять его открытие и зачисление на него суммы вклада (депозита) и (или) процентов по нему без взимания вознаграждения (платы);

- исключить практику выплаты процентов (включая бонусные и иные выплаты, выдачу подарочных сертификатов) по вкладам (депозитам) до истечения предусмотренного договором банковского вклада (депозита) периода (периодов) нахождения денежных средств в банке, а также информирование вкладчиков о возможности такой выплаты, в том числе посредством соответствующей рекламы;

- до заключения договора банковского вклада (депозита) представить клиенту – физическому лицу Информацию об условиях привлечения денежных средств во вклад (депозит) по форме согласно приложению в 4 письменной форме (на бумажном носителе или в виде электронного документа, документа в электронном виде, в том числе посредством использования систем дистанционного банковского обслуживания).

- при оформлении договоров банковского вклада (депозита), а также Информации об условиях привлечения денежных средств во вклад (депозит) рекомендуется использовать шрифт Times New Roman размером не менее 12 пунктов;

- исключить практику использования в кредитных договорах, договорах банковского вклада (депозита) сложных смысловых конструкций, в том числе содержащих многочисленные ссылки на пункты заключаемого договора, локальные правовые акты банка, а также иные источники информации, размещенные на сайте банка;

- при определении в кредитных договорах, договорах банковского вклада (депозита) размера процентов исходя из расчетной величины, привязанной к базовому показателю, в порядке, согласованном сторонами при заключении соответствующего договора (переменная процентная ставка), указывать ее размер в числовом выражении на дату заключения договора;

- доступно, аргументированно и компетентно объяснять заявителям – физическим лицам причины принятия отрицательного решения о предоставлении кредита.