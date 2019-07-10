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Зачем нужна сортировка мусора

11.07.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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  Представьте, что будет с планетой через 100 лет, если отходы на свалку будут поступать с такой же интенсивностью, как это происходит сейчас. Ведь практически каждая вещь рано или поздно становится отходами. В таком случае планета сама превратится в одну большую свалку, вся поверхность которой будет усеяна плотным слоем мусора.

  Сократить негативное воздействие мусора и отходов на окружающую среду, почву, подземные и поверхностные воды можно правильно сортируя мусор и бытовые отходы, многие из которых можно использовать для переработки или получения энергии.



  Сделать еще один шаг на пути к спасению окружающей среды можно используя продукты, которые возможно переработать и тем самым сократить появление неразлагающихся или долго разлагающихся отходов. К последним относятся: стеклянные бутылки – около 1 млн. лет, консервные банки – около 100 лет, резиновая обувная подошва – около 80 лет, кожаные изделия – около 50 лет, нейлоновые изделия — около 40 лет, полиэтиленовые изделия – 20 лет.

  Сортировка мусора и бытовых отходов поможет существенно сэкономить на его вывозе и утилизации. Получается, что благодаря своевременной сортировке мусора, потребитель экономит средства, которые были бы затрачены на дальнейшую переработку или вывоз и хранение мусора на свалке.

  ЗАЧЕМ МНЕ СОРТИРОВАТЬ МУСОР?

  Выбрасывая что угодно в мусорный бак, мы, грубо говоря, выбрасываем не просто вещь, но и ресурсы, которые были затрачены на производство (затраты энергии, воды, полезных ископаемых и т.п.). Кстати, каждый из нас является маленькой фабрикой по производству отходов, с ежегодным объемом продукции в более чем 400 кг.

  Итак, сортировать мусор нужно, чтобы:

  — уменьшить количество мусора, которое не идёт на переработку и вторичное использование, а закапывается на специальных полигонах для «захоронения» мусора.

  — снизить расходы на вывоз мусора. Чем больше мы сортируем мусора и чем больше старых предметов отправляем на вторичное использование, тем меньше отходов остаётся в контейнере и тем меньше надо платить за их вывоз.

  — экономить энергию и природные ресурсы. Например, ПЭТ-материал (из которого производят пластиковую упаковку для напитков, и который получают из не возобновляемого природного ресурса – нефти) можно перерабатывать вплоть до 30 раз, а стекло перерабатывается бесконечное количество раз.



  ОТХОДЫ ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

  Как правило, такие отходы не представляют реальной угрозы для здоровья человека.

  К ним относятся: пищевые и растительные отходы (фрукты, овощи, скорлупа от яиц, заварка от чая и тому подобное).

  НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ

  К ним относится: одежда, обувь, игрушки, бытовая техника, мебель и тому подобное.

  Не жадничайте и отдайте то, чем не пользуетесь, друзьям или родственникам, в детский дом или тем, кому это нужно чуточку больше. Или займитесь творчеством и вдохните в старые вещи новую жизнь.

  БУМАГА

  К ней относятся: газеты, журналы, картонные упаковки, бумажные пакеты.

  Не относятся: обои, фотобумага, упаковка «Тетра Пак», скотч.

  Куда бросать? В специальные контейнеры с надписью «БУМАГА».

  ПЛАСТИК

  К нему относятся: ПЭТ-бутылки, пластиковые бутылки от шампуней и прочей косметики, пластиковые бутылки от йогуртов, кефира, молока и т.д. (и прочая цветная пластмасса) пластиковые коробки от тортов и других пищевых продуктов, полиэтиленовая плёнка и пакеты.

  Не относится: упаковка «Тетра Пак», одноразовая посуда.

  Куда бросать? В специальные контейнеры с надписью «ПЭТ» или «ПЛАСТМАССА».

  Совет: ПЭТ-бутылки нужно сжимать, чтобы не занимать лишнее место в мусоровозе и не тратить время и деньги на его лишние поездки. Также, с бутылок необходимо снимать крышечки, так как данный тип пластика у нас не перерабатывается. И выливайте остатки жидкости из ёмкости (особенно зимой), чтобы облегчить процесс спрессовывания.

  СТЕКЛО

  Куда бросать? В специальные контейнеры с надписью «СТЕКЛО».

  Совет: с бутылок нужно снимать все этикетки. В идеале…

  ДРУГИЕ ОТХОДЫ (не перерабатываемые)

  К ним относятся: упаковки «Тетра Пак» (молоко, соки), подгузники, пищевые отходы, одноразовая посуда, обои, фотобумага, скотч и другие клейкие ленты, пакеты от йогуртов, сметаны и молока, фольга, фантики, лотки от мясных продуктов, пробки от ПЭТ-бутылок.




  Не живите вчерашним днем. То, чему еще вчера была одна дорога — на свалку, сегодня может быть сдано и переработано. В нашем обществе активного потребления разумное распоряжение бытовыми отходами — это путь, по которому должен идти каждый потребитель. В противном случае эвересты мусорных свалок станут неотъемлемой частью нашего пейзажа. Давайте не будем превращать окружающую среду в обескураживающую!

  КУПП «Жилищно-коммунальное хозяйство» г. Пинска

 
 
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  Представьте, что будет с планетой через 100 лет, если отходы на свалку будут поступать с такой же интенсивностью, как это происходит сейчас. Ведь практически каждая...
 
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