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Минское «Динамо», солигорский «Шахтер» и «Витебск» стартуют в Лиге Европы

11.07.2019 16:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минское «Динамо», солигорский «Шахтер» и «Витебск» стартуют в Лиге Европы
Фото из открытых источников

Три белорусских футбольных клуба вступают в борьбу в Лиге Европы. В 19.00 по белорусскому времени в Финляндии начнется поединок между местным «Куопио ПС» и «Витебском».

Минское «Динамо», солигорский «Шахтер» и «Витебск» стартуют в Лиге Европы В квалификации Лиги чемпионов БАТЭ сыграл с «Пястом» вничью

В 20.00 одновременно стартуют домашний поединок между солигорским «Шахтером» и клубом из Мальты «Хибернианс» и выездная для минского «Динамо» встреча с клубом из Латвии «Лиепая». Ответные поединки пройдут через неделю, 18 июля.

Телеканал «Беларусь 5» в прямом эфире покажет все домашние матчи белорусских клубов. 11 июля можно будет увидеть трансляцию поединка между солигорским «Шахтером» и мальтийским клубом, а 18 июля Белтелерадиокомпания покажет домашние игры с участием минского «Динамо» и «Витебска».

Отметим, что в Латвии и Финляндии телевизионное производство указанных матчей отсутствует, поэтому 11 июля по телевизору их не покажут. Также пока не ясно, покажет ли 18 июля «Беларусь 5» выездной матч солигорского «Шахтера».

 
Теги: Витебск
 
 
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11 июля в первом квалификационном раунде Лиги Европы стартуют три белорусских клуба.
 
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