Минское «Динамо», солигорский «Шахтер» и «Витебск» стартуют в Лиге Европы

Источник материала: Аргументы и факты

Три белорусских футбольных клуба вступают в борьбу в Лиге Европы. В 19.00 по белорусскому времени в Финляндии начнется поединок между местным «Куопио ПС» и «Витебском».

В 20.00 одновременно стартуют домашний поединок между солигорским «Шахтером» и клубом из Мальты «Хибернианс» и выездная для минского «Динамо» встреча с клубом из Латвии «Лиепая». Ответные поединки пройдут через неделю, 18 июля.

Телеканал «Беларусь 5» в прямом эфире покажет все домашние матчи белорусских клубов. 11 июля можно будет увидеть трансляцию поединка между солигорским «Шахтером» и мальтийским клубом, а 18 июля Белтелерадиокомпания покажет домашние игры с участием минского «Динамо» и «Витебска».

Отметим, что в Латвии и Финляндии телевизионное производство указанных матчей отсутствует, поэтому 11 июля по телевизору их не покажут. Также пока не ясно, покажет ли 18 июля «Беларусь 5» выездной матч солигорского «Шахтера».