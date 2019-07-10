Три белорусские фирмы попали в топ-10 самых многообещающих стартапов Европы по распознаванию лиц

Источник материала: Tut.by

Технологическое медиа Silicon Canals опубликовало десятку самых многообещающих стартапов Европы, специализирующихся на распознавании лиц. Три из них — из Беларуси.





Masquerade

Финансирование: 910 тыс. евро



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

MSQRD позволяет применять различные фильтры для селфи или видео в реальном времени при помощи технологии распознавания лиц и делиться ими в социальных сетях. Три года назад Facebook купил компанию, назвав ее «фантастическим приложением с технологией обработки изображений мирового класса для видео».

AIMatters





Также приобретенная Google, компания AIMATTER специализируется на создании приложений следующего поколения с использованием запатентованных передовых технологий обработки изображений.

Например, она выпустила два приложения — Fabby и Fabby Look. Fabby умеет отделять лицо на селфи от фона — его можно размыть или заменить на космические пейзажи, тропические красоты или падающих котят. Fabby Look может поменять цвет волос. Оба сервиса работают как с фото, так и с видео в режиме реального времени независимо от подключения к Сети.

Banuba

Финансирование: 11,4 млн евро





Banuba, основанная Виктором Прокопеней, является лабораторией искусственного интеллекта, специализирующейся на компьютерном зрении и дополненной реальности. Компания создает технологии компьютерного зрения, которые позволяют разработчикам создавать бесконечный спектр фильтров, расширенных 3D-моделей и многого другого, используя возможности мобильной камеры.