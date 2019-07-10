|
Три белорусские фирмы попали в топ-10 самых многообещающих стартапов Европы по распознаванию лиц
Источник материала: Tut.by
Технологическое медиа Silicon Canals
Masquerade
MSQRD позволяет применять различные фильтры для селфи или видео в реальном времени при помощи технологии распознавания лиц и делиться ими в социальных сетях. Три года назад Facebook
AIMatters
Также
Например, она выпустила два приложения — Fabby и Fabby Look. Fabby умеет отделять лицо на селфи от фона — его можно размыть или заменить на космические пейзажи, тропические красоты или падающих котят. Fabby Look может поменять цвет волос. Оба сервиса работают как с фото, так и с видео в режиме реального времени независимо от подключения к Сети.
Banuba
Banuba, основанная Виктором Прокопеней, является лабораторией искусственного интеллекта, специализирующейся на компьютерном зрении и дополненной реальности. Компания создает технологии компьютерного зрения, которые позволяют разработчикам создавать бесконечный спектр фильтров, расширенных 3D-моделей и многого другого, используя возможности мобильной камеры.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Список опубликовало издание Silicon Canals.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)