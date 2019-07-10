Лучшим белорусским хоккеистом года впервые стал канадец

Источник материала: Tut.by

Получивший белорусское гражданство канадский нападающий Джефф Платт был назван лучшим хоккеистом Беларуси по итогам сезона-2018/2019.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По завершении сезона-2018/19 «Прессбол» провел традиционный опрос по определению лучшего хоккеиста и лучшего тренера Беларуси. 253 респондентам, среди которых были хоккеисты, тренеры, специалисты и журналисты, предлагалось назвать трех, на их взгляд, сильнейших игроков и наставников страны. Подсчет голосов проводился по стандартной схеме: за первое место присуждалось 3 очка, за второе — 2, за третье — 1.

В ходе референдума участники назвали фамилии 59 игроков (7 вратарей, 15 защитников и 37 нападающих), представлявших 26 команд. Чаще всех упоминалось минское «Динамо» — 15 игроков. На втором месте «Юность» — 11, потом «Неман» — 8, молодечненское «Динамо» — 5, «Шахтер» — 4, «Витязь» — 3 плюс по одному мастеру из еще 20 клубов.

В результате подсчета голосов определено, что лучшим хоккеистом Беларуси сезона-2018/19 стал нападающий «Йокерита» и национальной сборной Беларуси Джефф Платт, набравший 367 баллов (100 первых мест, 25 вторых и 17 третьих). Вторым оказался защитник минского «Динамо» и сборной, участник «Матча звезд КХЛ"-2019 Кристиан Хенкель — 190 (29, 41, 21). Третьим к символическому финишу пришел форвард «Юности» Михаил Стефанович — 115 (17, 23, 18). Из прошлогоднего трио лауреатов (Воробей, Павлович, Шарангович) нынче на своеобразный пьедестал не поднялся никто.