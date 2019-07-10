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Банковский процессинговый центр предупреждает об интернет-мошенничестве
11.07.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Рассылка от имени якобы Банковского процессингового центра с заманчивыми предложениями является попыткой выманить как можно больше конфиденциальной информации.
Банковский процессинговый центр предупреждает о вредоносной рассылке якобы от имени центра, сообщает
Банковский процессинговый центр напоминает, что не занимается банковской деятельностью и не направляет письма с какими-либо коммерческими предложениями на личные электронные адреса.
Рассылка от имени якобы Банковского процессингового центра с заманчивыми предложениями является попыткой злоумышленников выманить как можно больше конфиденциальной информации (включая номера банковских платежных карточек, логины и пароли от систем дистанционного банковского обслуживания и др.) или заразить устройство вредоносным программным обеспечением.
«В случае получение подобной рассылки ни в коем случае не открывайте вложенные файлы, сомнительные письма лучше сразу удалять из почтового ящика», — напомнили в Банковском процессинговом центре.
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Рассылка от имени якобы Банковского процессингового центра с заманчивыми предложениями является попыткой выманить как можно больше конфиденциальной информации....
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