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Банковский процессинговый центр предупреждает об интернет-мошенничестве

11.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Банковский процессинговый центр предупреждает об интернет-мошенничестве

Рассылка от имени якобы Банковского процессингового центра с заманчивыми предложениями является попыткой выманить как можно больше конфиденциальной информации.

Банковский процессинговый центр предупреждает о вредоносной рассылке якобы от имени центра, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт компании.

Банковский процессинговый центр напоминает, что не занимается банковской деятельностью и не направляет письма с какими-либо коммерческими предложениями на личные электронные адреса.

Рассылка от имени якобы Банковского процессингового центра с заманчивыми предложениями является попыткой злоумышленников выманить как можно больше конфиденциальной информации (включая номера банковских платежных карточек, логины и пароли от систем дистанционного банковского обслуживания и др.) или заразить устройство вредоносным программным обеспечением.

«В случае получение подобной рассылки ни в коем случае не открывайте вложенные файлы, сомнительные письма лучше сразу удалять из почтового ящика», — напомнили в Банковском процессинговом центре.

https://www.belta.by/

 
 
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Рассылка от имени якобы Банковского процессингового центра с заманчивыми предложениями является попыткой выманить как можно больше конфиденциальной информации....
 
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