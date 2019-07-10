Андрей Скабелка стал лучшим хоккейным тренером года в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Главный тренер сборной Казахстана и астанинского «Барыса» Андрей Скабелка назван лучшим хоккейным тренером сезона в Беларуси.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По завершении сезона-2018/19 «Прессбол» провел традиционный опрос по определению лучшего хоккеиста и лучшего тренера Беларуси. В голосовании по определению лучшего тренера участвовали 96 спортивных журналистов. Респонденты упомянули фамилии 19 специалистов. Среди них белорусы, заслуженные тренеры нашей страны, а также тренеры, причастные к работе с белорусскими командами.

Победителем признан главный тренер «Барыса» и национальной сборной Казахстана Андрей Скабелка, повторивший с клубом рекорд в КХЛ (выход в четвертьфинал Кубка Гагарина) и завоевавший у руля сборной Казахстана золото домашнего чемпионата мира в дивизионе 1А. В активе 48-летнего минчанина 191 балл (50 первых мест, 18 вторых и 5 третьих). Это второй титул для Скабелки. Ранее он признавался лучшим в 2016 году. По количеству побед он встал вровень с Андреем Гусовым (2007, 2008), Дмитрием Кравченко (2011, 2013) и Сергеем Пушковым (2017, 2018). Впереди с тремя победами Михаил Захаров (2004, 2005, 2010) и Глен Хэнлон (2006, 2009, 2014).

Второе место по итогам референдума занял рулевой минского «Динамо» и сборной Беларуси Андрей Сидоренко, набравший 98 очков (13, 24, 11). Его предшественник у штурвала «зубров» Горди Дуайер, уволенный посреди сезона за неудовлетворительные результаты, предсказуемо не набрал ни одного балла. Сидоренко же, разрываясь на два фронта и столкнувшись с ворохом кадровых проблем, преуспел на втором: вернул сборную в элитный дивизион чемпионата мира.

Третья позиция досталась главному тренеру юниорской (U-18) сборной и ее базового клуба Евгению Есаулову, заработавшему 89 баллов (15, 15, 14). Под началом 41-летнего наставника наши «масочники» заняли 5-е место на первенстве среди сверстников — повторение наивысшего достижения в эпоху суверенитета.