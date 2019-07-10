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Хочу в «айти»! Можно ли выучиться на программиста после 50 лет?

11.07.2019 16:20 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Хочу в «айти»! Можно ли выучиться на программиста после 50 лет?
Фото из открытых источников

Нет причин, по которым человек в возрасте не мог бы стать программистом, убеждена Дарья ЧАШКИНА, директор по обучению московской «Школы 21». Так называется образовательная инициатива Сбербанка, основанная на методике «школы будущего» французской школы программирования "Ecole 42".

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– Изначально мы принимали на обучение в «Школу 21» только людей в возрасте от 18 до 30 лет. Но затем провели эксперимент среди аудитории «50 плюс». Оказалось, люди в возрасте гораздо более мотивированы, чем молодёжь.

Главная сложность при поступлении в «Школу 21» связана с прохождением предварительного отбора. На учёбу принимают около 1000 человек, а заявок поступает в сто раз больше. То, как человек работает на предварительном этапе, показывает серьезность его намерений, а также готовность учиться самостоятельно по 12 часов в день и больше, если потребуется. Иначе никак: программист должен уметь самостоятельно получать знания в большом объёме.

«Бассейн»

Отбор начинается с подачи заявки. Как ни странно, многие «срезаются» уже на этой стадии. Следующий этап называется «бассейн». Подавшим заявки в течение месяца присылают задания на английском языке. Их надо оперативно выполнять и сдавать. Большинство претендентов сходят с дистанции на этом этапе. Оставшиеся зачисляются в школу по результатам собеседования. 

– Все наши студенты в возрасте старше 50 лет, которые «нырнули» в «бассейн», в итоге его прошли. Люди приезжали в школу в пять утра и уезжали в час ночи. Мы даже переживали за их здоровье, но они оказались крепкими бойцами и в итоге очень хорошо себя показали. Часть из них поступила. После этого мы убрали верхнюю возрастную планку для студентов. 

Хочу в «айти»! Можно ли выучиться на программиста после 50 лет?
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На гребне волны

Когда школа образовывалась, в нее закладывался следующий смысл – у каждого есть шанс изменить свою жизнь к лучшему, вне зависимости от того, какими знаниями и навыками он обладает. Так, каждый второй студент «Школы 21» до погружения в «бассейн» никогда не программировал.

– У нас учатся самые разные люди: от бывших курьеров и автомехаников, гуманитариев, юристов до экономистов и экс-пиарщиков. Все эти люди обладают главным навыком программиста – умеют учиться. Технологии меняются очень быстро. Чтобы оставаться успешным, нужно постоянно быть на гребне волны, самому разбираться в том, что сейчас происходит.

– Сколько времени нужно, чтобы стать программистом?

– Ответ на этот вопрос очень сильно зависит от того, до какого уровня вы хотите дойти, – утверждает Дарья Чашкина. – В принципе можно за два месяца получить необходимый минимальный набор знаний, чтобы устроиться в какую-нибудь компанию «джуниором» (стартовая позиция). Но профессионалы не перестают совершенствоваться никогда. В целом, по опыту школы, достаточно потратить от 1,5 до 3,5 года, чтобы как следует погрузиться в предмет и выйти на более-менее серьезную позицию.

Система отбора участников в «Школе 21»

  1. регистрация на сайте 21-school.ru;
  2. прохождение 2 вступительных игр;
  3. видеоинтервью;
  4. «бассейн» – 4-недельный отборочный интенсив по программированию. 

Обучение в школе бесплатное. Для белорусов оно также доступно. Студентам помогают со стажировками, а это прямой путь к трудоустройству. В то же время московский филиал «Школы» не предоставляет жилья. Об этом вопросе нужно будет подумать самостоятельно.

 
 
Ссылка на источник 51
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