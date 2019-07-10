Состоялась «Ярмарка вакансий»

На прошлой неделе в управлении по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома прошла «Ярмарка вакансий».

— Занятость населения на сегодняшний день один из важнейших аспектов, на которые необходимо обращать особое внимание, — считает начальник управления по труду, занятости и социальной защите Наталья Денисевич. – Сегодня человек может как самостоятельно найти работу, которая будет ему по душе, так и обратиться за помощью к нам. Мы, в свою очередь, поможем подобрать ему подходящую вакансию, пройти обучение или получить дополнительную специальность. С целью помощи в поиске работы мы и проводим такие мероприятия, как «Ярмарки вакансий».





В рамках мероприятия работников на свои предприятия приглашали КУП «Смолевичское ЖКХ» и крестьянско-фермерское хозяйство «АгроЛайнПлюс». Предприятие жилищно-коммунальной сферы нуждается в операторах котельных на период отопительного сезона, руководитель фермерского хозяйства приглашает к сотрудничеству рабочих по сбору овощей.

— На нашем производстве используется преимущественно ручной труд, — прокомментировал директор хозяйства Виталий Эдуардович Секержицкий. — Это позволяем минимизировать потери и поставить нашему потребителю качественный продукт как с «домашней грядки». Для своих работников у нас организован централизованный подвоз транспортом предприятия, обеспечиваем их горячим питанием. У нас гибкая система оплаты труда. Мы ценим своих работников и приглашаем к сотрудничеству.

Подобные мероприятия помогают желающим в трудоустройстве: и в этот раз все заинтересованные смогли найти себе рабочее место, а это еще раз доказывает эффективность «Ярмарок вакансий».

Надежда МОЛЧАНОВА.

НА ФОТО:Н.Денисевич;

Во время «Ярмарки вакансий»

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