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Комплексный план развития Хотимского района утвержден на заседании Хотимского райисполкома

11.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Сегодня, 11 июля, на заседании Хотимского районного исполнительного комитета был утвержден Комплексный план развития Хотимского района на 2019-2010 годы и на период до 2025 года. В основе разработки Плана лежали принципы повышения конкурентоспособности прибеседского края в тех сферах и видах экономической деятельности, для которых на территории района имеются конкурентные преимущества: производство сельскохозяйстсвенной продукции, экотуризм, развитие системы общественного обслуживания. Главной целью его стало создание комфортных условий для жизни жителей Хотимщины, и в целом благосостояния населения – это сокращение разрыва по уровню и качеству жизни населения по сравнению со среднеобластным уровнем.

Председатель райисполкома Дмитрий Рубан, открывая заседание, отметил, что первоочередной задачей, которую необходимо достичь к 2020 году, является рост заработной платы до среднем по району в тысячу рублей. В целом глава района высказал мнение, что задачи, предусмотренные Комплексным планом, реальные для выполнения. “Увеличение производства сельскохозяйственной продукции, открытие новых, пусть и малых, производст, освоение новых видов услуг – это не сверхтребования, а задачи, которые перед нами ставит само время”, — сказал Дмитрий Михайлович. В качестве положительного примера он привел ПМК-276, где в минувшем году открыли цех по производству окон ПВХ. “Продукция не только востребована в районе, но и реализуется в соседние районы Могилевщины. Это один из шагов, который позволяет предприятия работать стабильно, — уверен Д.М. Рубан. – Этому примеру стоит следовать и другим руководителям. Направлений для развития у нас предостаточно”.

Руслан Пархамович, заместитель председателя Могилевского облисполкома, который принимал участие в заседание в качестве руководителя рабочей группы облисполкома согласился с мнением о том, что району следует развиваться экономически самостоятельно. “Не нужно надеяться на поддержку области,  областной бюджет. Зарабатывайте сами. Вы наметили планы. Выполняйте их”, — сказал Руслан Викторович. При этом красной нитью через все совещание прошла задача: рост заработной платы должен обеспечиваться за счет роста выручки.

Комплексным планом предусматривается развитие бизнеса в районе. В частности, за счет реализации проектов по линии ООН. В планах открытие Центра поддержки предпринимательства. Кроме того, в полную силу должны заработать предприятия по переработке трепела. ОДО “Трепел-М” уже до конца года должно выйти на полную мощность. Сейчас идет оформление еще одного перерабатывающего предприятия. Третье направление в экономике – это реализация инвест-проекта по выработке электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии (переработка биоотходов комплекса по откорму КРС ОАО “Октябрь-Березки”). При этом проектом предусматривается и производство биоудобрений, и создание теплиц, которые могут отапливаться излишками тепла.

Что касается сельского хозяйства, то здесь все просто: нужно наращивать продукцию. Комплексным планом предусматривается увеличение поголовья скота, а значит и продукции. При этом акцент делается на технологию, обновление техники, подготовку кадров.

В результате реализации Плана в районе возрастет номинальная начисленная среднемесячная заработная плата (в 2025 году должна составить 1522 рубля); выручка от реализации  продукции, товаров, работ, услуг в расчете на одного среднесписочного работника в 2025 году должна возрасти до 80,3 тысяч рублей.

Анна МАВИЧ

 

 
 
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Сегодня, 11 июля, на заседании Хотимского районного исполнительного комитета был утвержден Комплексный план развития Хотимского района на 2019-2010 годы и на период до...
 
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