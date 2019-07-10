Не так страшен «Закон об отсрочках», как его малюют

Источник материала: Новости Хотимска

Внесенный на утверждение Президенту Республики Беларусь принятый парламентариями Закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства» вызвал неоднозначную реакцию общества. И если психологический феномен первоначального непринятия новшества еще можно понять, то модные ныне ссылки на мнения и оценки людей, не знакомых с текстом закона, иначе как профанацией назвать нельзя. Обратимся к первоисточнику – тексту Закона – и разберемся, что же так взволновало призывную молодежь.

В Закон Республики Беларусь от 5 ноября 1992 г. № 1914-ХII «О воинской обязанности и воинской службе» внесены следующие изменения. В статью 12, регламентирующую количественный, персонально-качественный и персонально-первичный воинский учет, добавлено положение о том, что «Военные комиссариаты … для осуществления воинского учета получают на безвозмездной основе персональные данные граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете призывников и военнообязанных, посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы и (или) иным способом. Сбор, обработка и предоставление персональных данных указанных граждан осуществляются без их письменного согласия с соблюдением требований законодательства Республики Беларусь о защите информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено».

Поясним: у граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете призывников и военнообязанных, отныне не требуется согласия на предоставление персональных данных – военкомат их получит из общегосударственной автоматизированной информационной системы. Эта процедура сравнима с получением кредитной истории гражданина, которая ведется Национальным банком Беларуси и доступной финансовым учреждениям страны. Против ведения кредитной истории кто-нибудь публично возмущался? Что-то не припоминается.

В статью 32 «Отсрочка от призыва граждан на военную службу, службу в резерве» добавлено уточнение, из-за которого и ломаются копья: «Отсрочка от призыва на срочную военную службу, службу в резерве для продолжения образования … предоставляется гражданам один раз». Но при этом данное требование не распространяется на граждан, обучающихся за границей по направлениям республиканских органов государственного управления (государственных организаций) в рамках реализации государственных программ.

К примеру, в рамках реализации Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 годы, Белгосуниверситет в свое время объявил конкурсный отбор студентов магистратуры для обучения в дневной форме за рубежом за счет средств республиканского бюджета. Обратите внимание, какие требования были предъявлены к кандидатам: владение иностранным языком в объеме, достаточном для успешной реализации целей обучения в соответствии с требованиями принимающей стороны, средний балл текущей аттестации не ниже 8 баллов по десятибалльной шкале при получении высшего образования. Претенденты должны продемонстрировать склонность к научно-исследовательской и инновационной деятельности, иметь опубликованные научные работы, отчеты о проведенных исследованиях и разработках, дипломы лауреатов или победителей республиканского конкурса научных работ студентов, республиканских и международных студенческих олимпиад и конкурсов по учебным дисциплинам.

Вопрос: многие ли из выпускников вузов, напуганных неизбежностью призыва на срочную военную службу, соответствуют этим требованиям? А ведь, по сути, только отличникам с высоким уровнем владения иностранным языком и будет предоставлена отсрочка для получения второй ступени высшего образования. А «тихие троечники», возмущенные утраченной возможностью беспрерывного обучения в вузах, практически ничего не потеряют, если послужат полгода-год. Велика ли потеря у тех, кто имеет знания на уровне обязательного минимума содержания специального образования? Не потому ли четверть выпускников вузов не работают по специальности? Если же и послужат полторы-две тысячи выпускников учебных заведений в армии, то ущерба ни науке, ни производству, ни интеллектуальному потенциалу белорусской нации не наступит. Не такими цифрами они измеряются…

Статья 34 «Организация призыва граждан на военную службу, службу в резерве» дополнена следующим абзацем: «В случае уклонения граждан, не состоящих в запасе, от призыва на срочную военную службу, службу в резерве до достижения ими 27-летнего возраста или неисполнения ими обязанностей по воинскому учету, установленных настоящим Законом, вследствие чего стало невозможным их оповещение о необходимости явки на мероприятия по призыву на срочную военную службу, службу в резерве, районная (городская) призывная комиссия при достижении такими гражданами 27-летнего возраста с учетом совокупности обстоятельств допущенных нарушений может принять, а при установлении факта уклонения вступившим в законную силу приговора суда – принимает решение о признании их не прошедшими военную службу по призыву, не имея на то законных оснований».

Впервые в отечественную юриспруденцию введен термин «не прошедший военную службу по призыву, не имея на то законных оснований». В армию никто никого принудительно не тащит. Не надо извращать смысл добровольности призыва как формы реализации конституционной обязанности по защите Родины. Не хочешь – не надо: уклоняйся, скрывайся, не выполняй мероприятия по призыву. Но знай: в правовом государстве за это придется отвечать: как максимум – перед судом, как минимум – получив статус «не прошедшего военную службу по призыву, не имея на то законных оснований». Что ожидает гражданина с таким статусом? Об этом – ниже.

Статья 36 «Обязанности районной (городской) призывной комиссии по призыву граждан на срочную военную службу, службу в резерве» расширена следующим положением: «Решение районной (городской) призывной комиссии может быть обжаловано гражданином в соответствующую областную (Минскую городскую) призывную комиссию или суд в недельный срок со дня получения такого решения и объявления его гражданину, а в случае отсутствия гражданина на заседании призывной комиссии – в недельный срок со дня получения им в военном комиссариате (обособленном подразделении) копии этого решения, выдаваемой гражданину под роспись». Что это значит? Это значит, что жалоба на решение призывной комиссии, ранее использовавшаяся особо продвинутыми «уклонистами» для переноса срока отправки в войска, будет рассмотрена в период призывной кампании, до отправки новобранцев в воинские части. Если жалоба будет признана необоснованной – будьте любезны, в установленное время встать в строй.

Логическим продолжением работы с жалобами призывников является дополнение в статью 37 «Обязанности и полномочия областной (Минской городской) призывной комиссии по призыву граждан на срочную военную службу, службу в резерве». Отныне «Решение областной (Минской городской) призывной комиссии по жалобе гражданина может быть обжаловано им в суд в недельный срок со дня принятия такого решения и объявления его гражданину, а в случае отсутствия гражданина на заседании призывной комиссии – в недельный срок со дня получения им в военном комиссариате (обособленном подразделении) копии этого решения, выдаваемой гражданину под роспись. В этом случае выполнение решения областной (Минской городской) призывной комиссии приостанавливается до вступления в законную силу решения суда». Как говорится, получи и распишись, слушай и не говори, что не слышал…

Вернемся к гражданам, признанным «не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований». Новым в законодательстве является отказ в принятии их на службу или работу в органы, сотрудникам которых присваивается статус государственного служащего, в подразделения Министерства обороны, органов внутренних дел, финансовых расследований, КГБ, Следственного комитета, МЧС. Если до 27 лет гражданин не разделял убеждений в необходимости выполнять требования государства, можно ли ему доверить требовать это от других? Вопрос не риторический.

Для тех призывников, кто все же решился отсидеться до 27-летнего возраста за рубежом, внесена поправка в Закон Республики Беларусь «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь». Статья 7 «Основания для временного ограничения права граждан на выезд из Республики Беларусь» в новой редакции гласит: «Право гражданина на выезд из Республики Беларусь может быть временно ограничено, если … он надлежаще оповещен о необходимости явки на мероприятия по призыву на военную службу, службу в резерве и не является на эти мероприятия или не исполняет обязанности по воинскому учету, установленные законодательными актами Республики Беларусь о воинской обязанности и воинской службе, вследствие чего стало невозможным его оповещение о необходимости явки на мероприятия по призыву на военную службу, службу в резерве – до явки на мероприятия по призыву на военную службу, службу в резерве». Решения о временном ограничении права таких граждан на выезд из Республики Беларусь могут принимать на основании статьи 8 Закона военные комиссариаты и их обособленные подразделения.

Не обошлось в новом законе и без приятных бонусов. В Кодекс Республики Беларусь об образовании внесено, на наш взгляд, революционное дополнение. Так, в статье 88 «Возмещение в республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных государством на подготовку научного работника высшей квалификации, специалиста, рабочего, служащего» дословно сказано: «Выпускники, которым место работы предоставлено путем распределения, направленные на работу в соответствии с договором о подготовке научного работника высшей квалификации за счет средств республиканского бюджета, договором о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего), добровольно поступившие на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Республики Беларусь, другие войска и формирования Республики Беларусь и прослужившие не менее срока обязательной работы, освобождаются от возмещения в республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных государством на их подготовку». Государство на практике демонстрирует приоритетность защиты Отечества перед другими видами трудовой деятельности.

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Призывники уравнены в правах и обязанностях. Не это ли показатель демократического социального правового государства?

Тихон Шиш, Беларусь