Конституционный суд одобрил тот самый закон «об отсрочках». Последнее слово — за Лукашенко

Источник материала: KYKY

Конституционный суд одобрил закон, который беларусы знают как закон «об отсрочках». Он ужесточает порядок призыва в армию. В суде пришли к выводу, что он полностью соответствует Конституции. Об этом сообщает «Еврорадио».

Несмотря на то, что закон рассматривали в открытой форме (хоть и письменно), активистов понаблюдать за процессом не пустили. Следующая инстанция – президент: Александру Лукашенко передадут его на подпись. В течение двух недель он решит, что с ним делать: согласовать или отправить на рассмотрение в парламент.

Напомним, закон вызвал широкое недовольство общественности. На сайте «Удобный город» беларусы опубликовали петицию, где писали о том, что инициатива властей нарушит Кодекс об образовании и Конституции, а он гарантируют каждому одинаковый доступ к образованию. За считанные часы обращение подписали больше десяти тысяч человек, и его направили в Палату представителей. Но, как видим, пока его игнорируют.

Как работает закон?

Отсрочки

Отсрочки от службы для получения образования выдадут лишь раз. Это значит, что те, кто отучился в вузе, должны будут отслужить перед поступлением в магистратуру. Правда, это не коснется тех, кто учится за границей по направлению государственных организаций. В пояснениях к закону эту объясняют тем, что так беларускую экономику обеспечат достойными специалистами. Беларусы, которые на момент вступления закона в силу окончат вуз и поступят в магистратуру, могут не волноваться – их не заберут.

Госслужба

Уклонистов от службы не примут на работу в МВД, МЧС, Государственном комитете судебных экспертиз, в органах финансовых расследований КГК, СК. Госслужащими они не станут. Власти переживают, что за последние время число руководителей государственных органов, которые не служили, значительно выросло.

Речь идет о парнях, которые до 27 лет уклонялись от призыва. За них возьмется военный комиссариат: их признают «не прошедшими военную службу по призыву, не имея на то законных оснований», эти данные занесут в военный билет в графу «Особые отметки». Однако переживать не стоит беларусам, которым на момент вступления закона в силу уже исполнится 27 лет.

Выезд за границу

Тех, кто пытается «откосить» от армии, не пустят за границу. Сейчас для этого нужно, чтобы призывник нарушил закон – статью 435 УК РБ. Когда закон изменится, заводить уголовное дело и официально признавать беларуса уклонистом не придется.

Отработка по распределению

Отрабатывать распределение не будут выпускники-бюджетники, а также целевики, которые добровольно поступили на военную службу по контракту в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования Беларуси и прослужили не менее срока обязательной работы.