Литовцы посмотрели «Чернобыль» и превратили квартиру в «музей СССР». Теперь сдают её туристам

Источник материала: KYKY

Пара из Вильнюса, где проходили съемки сериала «Чернобыль» , настолько вдохновилась сюжетом от HBO, что «вернула» свою квартиру в эпоху СССР. Теперь ее сдают на платформе Airbnb, сообщает Boredpanda.

Молодые люди несколько недель назад досмотрели «Чернобыль» и поняли, что их дом часто мелькает в кадре. На экране они увидели даже собственный балкон. «Квартира принадлежала бабушке и дедушке моего парня, и с тех пор, как они скончались, ничего не изменилось. Все в этой квартире: интерьер, столовые приборы, даже постельное белье – точно такие же, как показано в сериале», – объясняет подруга владельца.

Новый холодильник заменили на старый русский. Жилье отсняли, фотографии загрузили на Airbnb. Когда о находке узнали журналисты местных изданий, пару пригласили на интервью – с тех пор им присылают подарки в виде советских штор, чашек, книг и мебели.

Теперь жилье выглядит, как смесь старого и нового, но оригинальную планировку все-таки сохранили. Внутри лежат журналы, винилы и бытовая техника, в том числе машинка для терки картофеля, которую выставляли в национальной галерее. Все современное спрятали от глаз: со слов хозяев, это поможет постояльцам почувствовать себя советскими гражданами. За сутки здесь попросят 67 долларов, то есть почти 136 рублей. Посмотрите на эту квартиру из прошлого изнутри:













Фото обложки: airbnb.com.