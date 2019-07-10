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Литовцы посмотрели «Чернобыль» и превратили квартиру в «музей СССР». Теперь сдают её туристам

11.07.2019 15:31 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Пара из Вильнюса, где проходили съемки сериала «Чернобыль», настолько вдохновилась сюжетом от HBO, что «вернула» свою квартиру в эпоху СССР. Теперь ее сдают на платформе Airbnb, сообщает Boredpanda.

Молодые люди несколько недель назад досмотрели «Чернобыль» и поняли, что их дом часто мелькает в кадре. На экране они увидели даже собственный балкон. «Квартира принадлежала бабушке и дедушке моего парня, и с тех пор, как они скончались, ничего не изменилось. Все в этой квартире: интерьер, столовые приборы, даже постельное белье – точно такие же, как показано в сериале», – объясняет подруга владельца.

Новый холодильник заменили на старый русский. Жилье отсняли, фотографии загрузили на Airbnb. Когда о находке узнали журналисты местных изданий, пару пригласили на интервью – с тех пор им присылают подарки в виде советских штор, чашек, книг и мебели.

Теперь жилье выглядит, как смесь старого и нового, но оригинальную планировку все-таки сохранили. Внутри лежат журналы, винилы и бытовая техника, в том числе машинка для терки картофеля, которую выставляли в национальной галерее. Все современное спрятали от глаз: со слов хозяев, это поможет постояльцам почувствовать себя советскими гражданами. За сутки здесь попросят 67 долларов, то есть почти 136 рублей. Посмотрите на эту квартиру из прошлого изнутри:

Источник: airbnb.com


Источник: airbnb.com

Фото обложки: airbnb.com.

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Пара из Вильнюса, где проходили съемки сериала «Чернобыль», настолько вдохновилась сюжетом от HBO, что «вернула» свою квартиру в эпоху СССР. Теперь ее сдают на...
 
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