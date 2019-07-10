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Путин назвал предложение Зеленского о встрече «интересным»
11.07.2019 16:30 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tass.ru
При этом российский президент заявил, что встреча с Зеленским в предложенном формате возможна только после выборов в парламент и формирования правительства Украины.
Об этом Путин сказал сегодня, отвечая на вопросы журналистов о его реакции на предложение Владимира Зеленского. Напомним, президент Украины
"Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения нормандского формата", - цитирует Путина
Также Путин подчеркнул, что необходимо узнать реакцию других предлагаемых участников встречи - США, Германии и Франции. Также неизвестно мнение британского премьера Терезы Мэй, которая, как известно, скоро покинет свой пост.
"Мы никогда не отказывались от контактов, если они идут на пользу. И это [предложение] тоже может быть интересным", - заявил Путин.
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При этом российский президент заявил, что встреча с Зеленским в предложенном формате возможна только после выборов в парламент и формирования правительства...
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