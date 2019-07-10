Путин назвал предложение Зеленского о встрече «интересным»

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При этом российский президент заявил, что встреча с Зеленским в предложенном формате возможна только после выборов в парламент и формирования правительства Украины.

Об этом Путин сказал сегодня, отвечая на вопросы журналистов о его реакции на предложение Владимира Зеленского. Напомним, президент Украины предложил провести встречу в Минске с участием лидеров ФРГ, Франции, США и Великобритании. В связи с этим пресс-служба Лукашенко заявила о готовности Минска обеспечить условия для проведения такого саммита.

"Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения нормандского формата", - цитирует Путина ТАСС . Однако, по мнению президента РФ, «более или менее о чем-то можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства Украины и проведения выборов в парламент страны".

Также Путин подчеркнул, что необходимо узнать реакцию других предлагаемых участников встречи - США, Германии и Франции. Также неизвестно мнение британского премьера Терезы Мэй, которая, как известно, скоро покинет свой пост.

"Мы никогда не отказывались от контактов, если они идут на пользу. И это [предложение] тоже может быть интересным", - заявил Путин.