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Правила и расчёты. Что изменилось в белорусском законодательстве в июне

11.07.2019 16:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Правила и расчёты. Что изменилось в белорусском законодательстве в июне
Фото из открытых источников

Для организаций

– С 1 июня 2019 года вступили в силу изменения в действующее Постановление МАРТ от 8 сентября 2017 года, устанавливающее тарифы на тепловую энергию, отпускаемую республиканскими унитарными предприятиями электроэнергетики государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго» для отдельных организаций. Подчеркну, эти изменения не касаются тарифов, установленных для населения, – говорит Марианна Гриневич.

С учетом изменений новые тарифы для организаций составят:

• 17,77 рубля  (вместо 16,2658 руб.) за 1 Гкал – организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда или предоставляющим ЖКУ, организациям застройщиков, товариществам собственников, организациям, имеющим в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые дома, в части использования тепловой энергии для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению);

• 85,57 рубля (вместо 85,52 руб.) за 1 Гкал – для тех же организаций, но в части использования тепловой энергии для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению), подлежащих оплате по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание данных услуг.

Правила и расчёты. Что изменилось в белорусском законодательстве в июне
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По новым требованиям

Постановлением Совмина Республики Беларусь от 5 марта 2019 г. №146 утверждены Специфические санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции.

– Указанным документом установлены требования к размещению, территории, водоснабжению, водоотведению, освещению, вентиляции, производственным помещениям, оборудованию, инвентарю, таре, упаковке, организации соблюдения личной гигиены, процессам производства, содержанию и эксплуатации объектов промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции и другие требования.

В том числе установлено, что на таких объектах запрещаются:

• наличие насекомых, грызунов и птиц;

• использование ртутных контрольно-измерительных приборов в производственных помещениях;

• хранение, использование в производстве и продажа пищевой продукции в загрязненной, поврежденной таре и упаковке, с нечеткой, неполной маркировкой, без маркировки;

• повторное замораживание пищевой продукции;

• совместное хранение сырой и готовой пищевой продукции, а также её обращение в условиях, не исключающих загрязнения, проникновения посторонних запахов, и в иных условиях, способствующих ухудшению показателей качества и безопасности;

• хранение пищевой продукции непосредственно на полу.

При производстве пищевой продукции (за исключением сыров и сырных продуктов, продуктов переработки океанических рыб и морепродуктов) должна использоваться только йодированная соль.

При ручной упаковке (фасовке, укладке) продуктов на объекте нужно использовать одноразовые перчатки.

– Территория объекта должна быть ограждена, иметь сквозной или кольцевой проезд для автотранспорта, деление на функциональные зоны (корпуса, блоки), в том числе на предпроизводственную, производственную, хозяйственно-складскую, санитарной охраны источников водоснабжения, а объекты по переработке продукции животного происхождения также должны иметь зону предубойного содержания животных с санитарным блоком (в соответствии с технологией процесса производства).

На объектах ежедневно перед началом смены уполномоченные сотрудники должны осматривать открытые поверхности тела работников, непосредственно участвующих в процессе производства или реализации пищевой продукции, на наличие гнойничковых заболеваний. Результаты осмотров регистрируются в журнале. При появлении признаков желудочно-кишечных заболеваний, повышении температуры тела и других симптомах заболеваний работники объекта должны немедленно сообщить об этом администрации и обратиться в организацию здравоохранения для получения медицинской помощи.

Работники должны быть обеспечены специальной санитарной одеждой и обувью и использовать их в процессе работы. Запрещается входить в производственные помещения объекта без такой одежды.

С чистыми руками

Кроме того, непосредственно участвующие в процессе производства или реализации пищевой продукции перед началом работы должны:

• снять ювелирные украшения, часы;

• убрать волосы под косынку или колпак;

• надеть чистую санитарную одежду;

• вымыть руки теплой водой с жидким мылом и обработать их средствами дезинфекции. Ногти на руках должны быть коротко острижены и не покрыты лаком.

Мыть руки необходимо:

• после каждого перерыва в работе;

• при переходе от одной операции к другой;

• после соприкосновения с загрязненными предметами;

• дважды после посещения туалета: в тамбуре – после посещения туалета до надевания санитарной одежды и на рабочем месте – непосредственно перед тем, как приступить к работе.

Указанные требования вступили в силу с 13 июня 2019 г.

Наличными

Также с 1 июня 2019 г. вступило в силу Постановление правления Нацбанка Республики Беларусь от 19 марта 2019 г. №117 об утверждении Инструкции о порядках ведения кассовых операций и расчетов наличными деньгами.

– В Инструкции объединены уже существующие положения по ведению кассовых операций в белорусских рублях и иностранной валюте, порядку расчетов наличными деньгами в рублях, организации наличного денежного обращения, а также установлены новые положения, цель которых – упростить ведение кассовых операций для субъектов хозяйствования и их работу с наличными.

Так, к примеру, субъекты хозяйствования, которые не установили для себя ежедневных сроков сдачи наличных белорусских рублей, могут не сдавать наличные в банк, если сумма остатка в кассе не превышает 2 базовых величин в день.

По словам эксперта, субъектам хозяйствования, осуществляющим оптовую торговлю, предоставляется право принимать наличные рубли от других субъектов хозяйствования за реализованные ими товары в сумме не более 100 базовых величин по каждому платежу. Количество субъектов при этом не ограничено.

– Изменения затронут и сферу расчетов с подотчетными лицами по суммам, выданным на предстоящие текущие расходы, включая расходы, связанные со служебными командировками. Деньги на такие расходы могут выдавать под отчет как в наличных рублях или инвалюте, так и путем перечисления на счет. Доступ к счету должен обеспечиваться личной дебетовой карточкой. Также могут выдать корпоративную дебетовую карточку, обеспечивающую доступ к счету.

 
 
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