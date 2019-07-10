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Хочу в «Динамо»! «Зубры» подписали просмотровые контракты с Матерухиным, Мильчаковым, Степановым
Источник материала: Tut.by
Минское
Вратарь Дмитрий Мильчаков (1986), защитник Роман Дюков (1995), а также форварды Андрей Степанов (1986), Александр Матерухин (1981) и Артем Волков (1985) хорошо знакомы динамовским болельщикам.
Роман Достанко (1994) проходил просмотр в клубе два года назад.
Есть в числе приглашенных и два совсем молодых хоккеиста. Форварды Андрей Павленко (2000) и Виктор Масилевич (2000) являются игроками молодежной сборной Беларуси.
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Минское «Динамо» объявило о подписании просмотровых контрактов с еще восемью хоккеистами. В их числе и несколько ветеранов клуба.
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