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Открытие охоты на бекаса

11.07.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Открытие охоты на бекаса

Браславская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира сообщает, что сезон охоты на бекаса открывается со второй субботы июля и продлится по вторую субботу августа.

Добывать разрешено животных любого пола и возраста в светлое время суток. Разрешенный способ охоты — ружейный с подхода с охотничьими собаками таких пород, как легавые, спаниели и ретриверы. Разрешено гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных дробью.

При охоте нередко попадаются и другие представители водно-болотных птиц, но охотиться в июле — начале августа можно только на бекаса. Несмотря на то, что дупель очень похож на бекаса, он занесен в Красную книгу, и добыча этих птиц строго запрещена законом. Дупель чуть больше бекаса и в отличие от него взлетает молча и летит прямолинейно, бекас взлетает с криком и летит зигзагами. Одно из характерных отличий — яркие белые перья в хвосте у дупеля. В случае добычи дупеля, придется не только выплатить штраф, предусмотренный ч. 1 ст. 15.37 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, но и лишиться права на охоту.

А. АНТОНОВ,

госинспектор Браславской МРИ

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