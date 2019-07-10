|
Опять отказ. "Транснефть" не будет согласовывать с Беларусью повышение тарифов на транзит
11.07.2019 16:50 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: interfax.ru
Ранее белорусская сторона направила компании письмо о планах повысить тариф на 21,7% с 1 августа.
Повышение тарифов
Однако компания «Транснефть», как следует из ее релиза, не считает возможным согласовывать повышение тарифов. По словам пресс-секретаря «Траснефти» Игоря Демина, ранее по обращению заместителя премьер-министра Беларуси российская компания уже сообщала свою позицию. «Транснефть» посчитала, что у «Гомельтранснефть Дружбы» не было фактических выпадающих доходов. На предыдущий запрос самой организации «Траснефть» также заявляла о том, что внеплановая индексация — преждевременна, поскольку не имеет «корректной подосновы», и нельзя справедливо оценить недополученную тарифную выручку, пишет
Сейчас в обращении белорусской компании нет итоговых данных по размеру тарифной выручки по операциям замещения, дополнительно полученной от «Транснефти», а также утвержденного графика транзита нефти на четвертый квартал 2019 года. «Это не дает возможности произвести корректную оценку "выпадающих доходов" в 2019 году и согласовать справедливый размер повышения тарифов»,— заявил Демин.
Вопрос о внеплановом повышении тарифа переходит «на уровень рассмотрения уполномоченных органов» России и Беларуси, заявили в «Транснефти».
Жалоба концерна «Белнефтехим» на загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» поступила в апреле. «Транснефть», эксплуатирующая российский отрезок трубопровода, заявила, что нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента возбудили уголовное дело.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее белорусская сторона направила компании письмо о планах повысить тариф на 21,7% с 1 августа.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)