Источник материала: Ежедневник



фото: interfax.ru

Ранее белорусская сторона направила компании письмо о планах повысить тариф на 21,7% с 1 августа.

Повышение тарифов было предложено ОАО «Гомельтранснефть Дружба» как компенсационная мера : компания аргументировало его своими потерями, вызванными попаданием загрязненной нефти в нефтепровод.

Однако компания «Транснефть», как следует из ее релиза, не считает возможным согласовывать повышение тарифов. По словам пресс-секретаря «Траснефти» Игоря Демина, ранее по обращению заместителя премьер-министра Беларуси российская компания уже сообщала свою позицию. «Транснефть» посчитала, что у «Гомельтранснефть Дружбы» не было фактических выпадающих доходов. На предыдущий запрос самой организации «Траснефть» также заявляла о том, что внеплановая индексация — преждевременна, поскольку не имеет «корректной подосновы», и нельзя справедливо оценить недополученную тарифную выручку, пишет «Коммерсантъ» .

Сейчас в обращении белорусской компании нет итоговых данных по размеру тарифной выручки по операциям замещения, дополнительно полученной от «Транснефти», а также утвержденного графика транзита нефти на четвертый квартал 2019 года. «Это не дает возможности произвести корректную оценку "выпадающих доходов" в 2019 году и согласовать справедливый размер повышения тарифов»,— заявил Демин.

Вопрос о внеплановом повышении тарифа переходит «на уровень рассмотрения уполномоченных органов» России и Беларуси, заявили в «Транснефти».

Жалоба концерна «Белнефтехим» на загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» поступила в апреле. «Транснефть», эксплуатирующая российский отрезок трубопровода, заявила, что нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента возбудили уголовное дело.