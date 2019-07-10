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«Асфальта все меньше, травы все больше». В Солигорском районе дорогу не ремонтировали 45 лет

11.07.2019 17:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В это трудно поверить, но в Беларуси есть дорога, которая не видела ремонта со времен Советского Союза. Жители деревни Запереходное в Солигорском районе уже и не представляют, как это добраться домой тряски и поломок автомобиля. Ремонт дорожники обещали в этом году, но денег на него нет.


Местные жители говорят, что 6-километровую асфальтированную дорогу от деревни Сковшин до деревни Запереходное в Солигорском районе проложили еще при Советском Союзе. Но полноценного ремонта здесь не было никогда, кроме двух маленьких участков общей длиной не больше 500 метров.

При этом, нагрузка на дорогу большая: деревня Запереходное находится в лесу, из которого большегрузами постоянно вывозятся вырубленные деревья. Покрытие «убивается» очень быстро.


Так дорога от Сковшина до Запереходного выглядит сейчас














Кроме того по этой дороге из Солигорска три раза в неделю ездит автобус, четыре раза в неделю — автомагазин, и почти ежедневно автомобиль почты и школьный автобус.

— На участке дороги от Сковшина до Завыход еще можно как то проехать — там проводится ямочный ремонт, но после Завыход все очень печально. Недавно там установили знак ограничения скорости 50 км/ч, но ехать там и 40 км/ч опасно для автомобиля, сколько уже разбилось подвесок! — делится с AUTO.TUT.BY своей бедой местный житель Евгений.


Но еще раньше жители деревни сообщили о своей беде в местный исполком, на горячую линию. В конце прошлого года получили ответ из ДРСУ № 166: ремонт дороги будет выполнен в мае-июне 2019 года. Местные обрадовались, но оказалось, что рано: уже середина лета, а за ремонт дороги так никто и не брался. Появились даже слухи, что деньги выделили, но направили на какие-то другие нужды.

— По-прежнему на дороге растет трава, ям все больше, а асфальта все меньше, — вздыхают местные жители.

Комментарий дорожников: «Там нужно 3 километра нового асфальта, а это весь бюджет района на дороги»

Дорожники согласны, что ремонт нужен, но денег на это от местных властей они не получали.

— Возле деревни Запереходное асфальт был уложен 45 лет назад. Еще не решалось, что с этой дорогой делать: то ли укладывать новый слой асфальта, то ли снимать старое разрушенное покрытие и делать дорогу гравийной. Нового асфальта там надо укладывать около трех километров, а это огромные деньги — практически весь бюджет района, который выделяется на дороги. Увы, эти работы мы выполнить там сейчас не можем — нет денег. Ведь финансы, которые были выделены на ремонт дорог на год, мы отработали за полугодие, — объясняют в ДРСУ № 166.

Но дорожники обещают: в таком состоянии, как сейчас, дорога не останется: ее подправят где-то ямочным ремонтом, где-то методом карт (когда поврежденный участок дорожного покрытия вырезается при помощи специального оборудования и это место заполняется асфальтобетонной смесью. — прим. ред).

Справочно. Стоимость укладки одного километра однослойного асфальтобетонного покрытия — около 80 тысяч рублей, стоимость капитального ремонта — около 300 тысяч рублей.

В последние три года денег на местные дороги стали выделять больше: если раньше ремонтировали 5 км покрытия, то сейчас — около 40 км. Но и при таких условиях финансов на улучшение дорог недостаточно. Так во всем Солигорском районе выделяют на все дороги лишь 30−35% от нужной суммы. Поэтому в первую очередь уделяют внимание важным трассам, с большой интенсивностью движения транспорта.

Рабочие ДРСУ в год могут укладывать 50 км асфальта — мощности предприятия позволяют это делать, но на практике они укладывают только 5−10 км однослойного асфальтобетонного покрытия. Денег на остальное нет.

— Деньги на ремонт дорог всегда поступают в район, распределяет их председатель исполкома. Смотрят при этом, где важнее уложить асфальт: например, где идет сельхозпроизводство, где есть перспектива развития населенных пунктов. План дают нам, в ДРСУ, а мы его как подрядчики выполняем, — объяснили в ДРСУ.

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Не один десяток лет жители деревни Запереходное в Солигорском районе ждут что добираться домой они будут без тряски и поломок автомобилей, которые вынуждены ехать...
 
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