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«Нам не надо следить за формами». Семья из Минска - о том, как сплачивает ЗОЖ

11.07.2019 17:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

GO.TUT.BY проводит конкурс «Одна команда» — о влюбленных парах и крепких семьях, которых объединяют ЗОЖ и совместные тренировки. Своей историей поделилась семья из Минска — предприниматель Евгений Синькевич и бэбиситтер Мила Познухова: «Наш ежедневный спорт даже не предполагает регулярных трат. Пробежка в парке, йога дома — все это бесплатно».


Фото: из личного архива

— Мне 39 лет, Миле — 28. Познакомились два года назад на бизнес-тренинге: после мероприятия зашли в кафе на чашечку капучино и проговорили часа три… Оказалось, у нас много общего: начиная с ЗОЖ и продолжая семейными ценностями.

Почти весь прошлый год жили за границей. Где бы не находились, всегда занимаемся спортом: он помогает нам быть в прекрасном расположении духа.

Любим ложиться спать пораньше и встаем до 6 утра. Каждое утро начинается с тридцатиминутного занятия спортом. Я выхожу на пробежку и силовую тренировку на турниках, а Мила занимается дома йогой. Помимо ежедневного спорта, у меня по понедельникам — футбольные тренировки.


Фото: из личного архива

Уже около четырех лет я два раза в день принимаю контрастный душ. К этой здоровой и полезной привычке постепенно приобщилась и жена.

Часто мы занимаемся вместе различными интересными активностями: велопрогулки, бег, бассейн, боулинг. Пробовали даже сквош. Практикуем совместные занятия йогой и медитацией.

В первый год знакомства начали вместе ходить в тренажерный зал, но Мила поняла, что ей доставляет удовольствие спорт в более женском формате. Расслабляющий: йога, растяжка, пилатес. Тем более, отсутствует необходимость специально следить за формами или лишними килограммами. Такой проблемы просто нет, и это, конечно, связано с правильным, сбалансированным питанием.


Фото: из личного архива

Главный продукт у нас в семье, который есть всегда, это… вода! Покупаем бутилированную в магазине. Утро обязательно начинается со стакана воды, и в течение дня мы пьем ее регулярно.

В основе рациона — различные каши, мясо (в основном, куриное), рыба, творог, сыр, овощи свежие и замороженные (брокколи, капуста цветная, спаржевая фасоль), морская капуста. Иногда готовим итальянские макароны твердых сортов. Картошку практически не едим. Полезные перекусы — коктейли, фруктовые батончики, мюсли, фрукты, ягоды, орехи. В качестве десерта — мармелад, халва, зефир.

А вообще, позволяем себе абсолютно все: тортик и мороженое, пиццу и конфеты. Но знаем, что это не полезно, поэтому не очень и хочется.


Фото: из личного архива

Алкоголь употребляем очень редко, все по той же причине — бокал вина или пива раз в несколько месяцев. Пьем чай, постепенно сокращаем потребление кофе и планируем от него вообще отказаться.

Безусловно, то, что мы оба занимаемся спортом и питаемся осознанно полезной пищей, сплачивает нас как пару. Мы лучше понимаем друг друга и поддерживаем в стремлении всегда находится в тонусе: любому человеку приятно, когда рядом с ним такой же здоровый, жизнерадостный и позитивный партнер.

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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GO.TUT.BY проводит конкурс «Одна команда» - о влюбленных парах и крепких семьях, которых объединяют ЗОЖ и совместные тренировки.
 
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