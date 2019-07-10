Июльские хлопоты. Чем заняться на даче в середине лета?

Источник материала: Аргументы и факты

В июле, вплоть до завершения сбора урожая ягодных культур, не рекомендуется применять химикаты.

Контроль и порядок

В это время наблюдают за плодовыми деревьями, в том числе за сбросом избыточной завязи, следят за появлением вредителей, таких как плодожорка и калифорнийская щитовка. Рекомендуется регулярно осматривать ловчие пояса на штамбах деревьев, собирать и уничтожать гнезда и яйцекладки вредителей, а также мумифицированные плоды.

Во время опрыскивания деревьев овощные и ягодные культуры нужно накрыть пленкой.

Особое внимание в июле уделяют прививкам. Следят за черенками, приживленными весной, прищипывают ненужные отростки, оставшиеся побеги подвязывают.

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Фрукты-ягоды

В июле продолжают зеленые прививки винограда исходя из особенностей сортов и величины прироста молодой лозы.

Июль — время удаления излишков плодов, особенно на яблонях. Для того чтобы предохранить ветки от повреждений под тяжестью плодов, их укрепляют подпорками.

Занимаются формированием кроны, вырезают побеги, растущие внутрь, удаляют жирующие. Помимо этого, деревья обследуют на наличие болезней и вредителей. Необходимое опрыскивание проводят как в целях профилактики, так для уничтожения вредителей. Собирают урожай созревших фруктов, уничтожают падалицу, проверяют ловушки.

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Овощи

В июле повторно сажают укроп, дайкон, редис, редьку, шпинат, салат, зеленый лук, огурцы, кукурузу, свеклу, морковь, спаржевую фасоль, бобовые, даже картофель – все то, что не было посажено весной.

При посадке этих культур важно обратить внимание на сроки созревания. Поздние свекла и морковь отличаются хорошей лежкостью. Можно посадить капусту ранних сроков созревания, тогда к середине осени реально получить богатый урожай. Особенно хорошо растет ранняя капуста во время осенних дождей.

Рекомендуется проводить на участке общие работы по уходу за овощными культурами: прополку сорняков, рыхление почвы, полив, мульчирование, внесение удобрений.

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