ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Июльские хлопоты. Чем заняться на даче в середине лета?

11.07.2019 16:58 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Июльские хлопоты. Чем заняться на даче в середине лета?
Фото из открытых источников

В июле, вплоть до завершения сбора урожая ягодных культур, не рекомендуется применять химикаты. 

Контроль и порядок

В это время наблюдают за плодовыми деревьями, в том числе за сбросом избыточной завязи, следят за появлением вредителей, таких как плодожорка и калифорнийская щитовка. Рекомендуется регулярно осматривать ловчие пояса на штамбах деревьев, собирать и уничтожать гнезда и яйцекладки вредителей, а также мумифицированные плоды.

Во время опрыскивания деревьев овощные и ягодные культуры нужно накрыть пленкой.

Особое внимание в июле уделяют прививкам. Следят за черенками, приживленными весной, прищипывают ненужные отростки, оставшиеся побеги подвязывают.

Июльские хлопоты. Чем заняться на даче в середине лета?
Дачные «секретики». Как отвлечь ребёнка за городом от гаджетов
Подробнее

Фрукты-ягоды

В июле продолжают зеленые прививки винограда исходя из особенностей сортов и величины прироста молодой лозы.

Июль — время удаления излишков плодов, особенно на яблонях. Для того чтобы предохранить ветки от повреждений под тяжестью плодов, их укрепляют подпорками.

Занимаются формированием кроны, вырезают побеги, растущие внутрь, удаляют жирующие. Помимо этого, деревья обследуют на наличие болезней и вредителей. Необходимое опрыскивание проводят как в целях профилактики, так для уничтожения вредителей. Собирают урожай созревших фруктов, уничтожают падалицу, проверяют ловушки.

Июльские хлопоты. Чем заняться на даче в середине лета?
«Агрэст» - наша ягода. Чем полезен крыжовник и что из него приготовить
Подробнее

Овощи

В июле повторно сажают укроп, дайкон, редис, редьку, шпинат, салат, зеленый лук, огурцы, кукурузу, свеклу, морковь, спаржевую фасоль, бобовые, даже картофель – все то, что не было посажено весной.

При посадке этих культур важно обратить внимание на сроки созревания. Поздние свекла и морковь отличаются хорошей лежкостью. Можно посадить капусту ранних сроков созревания, тогда к середине осени реально получить богатый урожай. Особенно хорошо растет ранняя капуста во время осенних дождей.

Рекомендуется проводить на участке общие работы по уходу за овощными культурами: прополку сорняков, рыхление почвы, полив, мульчирование, внесение удобрений.

 

ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ

Приметы месяца:

  • На Тихвинскую (9 июля) пчела вылетает за медовым сбором.
  • Если «заплакали» листья смородины — к дождливой погоде.
  • Появляются лесная земляника и черника — жди второго урожая белых грибов.
  • Если месяц на всходе «играет» — к урожаю хлебов.
  • На Ивана (9 июля) ночь звездная — много будет грибов.
 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Раннелетний санитарный комплекс, в который входят удаление устаревшей листвы и усов, прополка, рыхление и профилактическая дезинфекция, можно проводить только на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Супербабушки покоряют сцену
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика