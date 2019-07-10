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Начальник горецкой ГАИ – про мотовездеходы на улицах

11.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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В Республике Беларусь эксплуатируются несколько видов мотовездеходов, которые делятся на снегоходы и четырехколесные транспортные средства — квадрициклы и квадроциклы. Согласно Правилам дорожного движения, к квадрициклам относятся четырехколесные механические транспортные средства, имеющие приводы управления автомобильного типа и массу в снаряженном состоянии не более 550 килограммов. Им разрешено участие в дорожном движении, т. к. они приравниваются к автомобилям и регистрируются в Госавтоинспекции. Для их управления необходимо наличие категории «В» (легковой автомобиль).

 

Начальник горецкой ГАИ – про мотовездеходы на улицах
Фото использовано для иллюстрации

 

Понятие «квадроцикл» в ПДД отсутствует. В связи с этим он не может участвовать в дорожном движении. А если такое транспортное средство все же выедет на дорогу общего пользования, то водитель будет привлечен к административной ответственности (ч. 4 ст. 18.36 КоАП Республики Беларусь предусматривает наложение штрафа в размере до 1 БВ и ч. 5 ст. 18.22 — до 0,5 БВ либо предупреждение).

Если квадроциклы, а также снегоходы будут двигаться по сельскохозяйственным угодьям, то действия водителей попадают под действие ч. 3 ст. 10.8 КоАП Республики Беларусь «уничтожение или повреждение посевов, собранного урожая сельскохозяйственных культур или насаждений». За такое правонарушение грозит штраф в размере от 2 до 5 базовых величин.

Игорь Ермаков, начальник ОГАИ Горецкого РОВД


 
 
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  В Республике Беларусь эксплуатируются несколько видов мотовездеходов, которые делятся на снегоходы и четырехколесные транспортные средства — квадрициклы и...
 
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