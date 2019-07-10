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Художник с миллиардной аудиторией. Кто рисует дудлы Google?
Источник материала: Tut.by
Мэтт Крукшэнк, возможно, один из самых популярных художников в мире. Он рисует дудлы для Google. Дудлы («дудл» (doodle) — открытка, напоминающая о важном историческом событии или персоне) ежедневно видят до пяти с половиной миллиардов человек. Би-би-си
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Би-би-си поговорила с художником, чтобы узнать о процессе создания дудлов и о том, что вдохновило его на рисование.
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