Путин готов обсуждать идею Зеленского о привлечении Трампа к переговорам по Донбассу

Источник материала: Интерфакс

Москва никогда не отказывалась от расширения "нормандского формата" по урегулированию на юго-востоке Украины, однако о какой-то конкретике в вопросе нормализации ситуации на Донбассе можно будет говорить после парламентских выборов, заявил журналистам в четверг президент РФ Владимир Путин.

"Мы не отказывались ни от одного из переговорных форматов, в том числе от расширения "нормандского формата", - отметил Путин.

"Однако "нормандский формат" и встречи на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, и это очевидные вещи", - сказал президент.

"Однако о чем-либо можно будет говорить после проведения парламентских выборов (на Украине)", - отметил Путин.

Он также задался вопросом, как на предложение Зеленского отреагируют другие участники "нормандского формата".

"Например, госпожа Тереза Мэй, насколько мне известно, через пару недель прекращает свою работу в качестве премьер-министра Великобритании. Она в каком качестве приглашается на эту встречу, непонятно. Она вообще, согласна или нет?", - пояснил Путин.

"Как американская администрация отреагирует, мы не знаем, как отреагирует Германия, Франция? Это все вопросы, которые подлежат проработке", - продолжил президент.

Вместе с тем он снова подчеркнул, что Россия "никогда не отказывалась от контактов, если они идут на пользу".

При этом предложение расширить формат Путин назвал интересным

"Это тоже может быть интересно", - сказал президент.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля предложил президенту РФ Владимиру Путину провести переговоры с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума и стран "нормандского формата" в Минске, где проходят заседания трехсторонней контактной группы.

"Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Обсудим, чей Крым, кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, (президент Беларуси) Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске", - сказал Зеленский в обращении, опубликованном на странице Офиса президента в Фейсбуке.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина не отказывается от каких бы то ни было дипломатических форматов урегулирования ситуации на Донбассе.

Также идею Зеленского полностью поддержал президент Беларуси Александр Лукашенко. "Наш президент абсолютно поддерживает предложение Владимира Зеленского. Эта позиция неизменна - и заключается она в том, что нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий, нужно садиться и решать проблемы, которых накопилось немало", - говорилось в распространенном в понедельник заявлении пресс-службы белорусского президента.