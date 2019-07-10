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Генпрокуратура РФ предлагает коллегам по СНГ применять антикоррупционный механизм ООН для возвращения активов

11.07.2019 16:43 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Страны - члены межгосударственного совета по противодействию коррупции намерены использовать антикоррупционный механизм ООН для возвращения незаконно вывезенных активов. С соответствующим предложением выступил в четверг на заседании совета в Минске генпрокурор России Юрий Чайка, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе российского надзорного ведомства.

"Рассмотрен предложенный Российской Федерацией вопрос о совершенствовании международного сотрудничества по возвращению активов. Генеральный прокурор РФ предложил объединить усилия на данном направлении в рамках деятельности антикоррупционного механизма ООН", - отметили в пресс-службе.

В мероприятии приняли участие руководители генеральных прокуратур РФ, Армении, Беларуси, Киргизии, профильных агентств Казахстана и Таджикистана, Исполкома СНГ.

Говоря об опыте противодействия коррупции, Чайка привел данные о проверках соблюдения антикоррупционного законодательства, результатах работы по выявлению и предупреждению коррупционных правонарушений, а также о международном сотрудничестве в сфере противодействия коррупции.

"В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере противодействия коррупции. Ближайшая возможность для этого представится "на полях" 8-й сессии конференции государств - участников Конвенции ООН против коррупции, запланированной в декабре, где РФ намеревается провести специальное мероприятие, посвященное сотрудничеству в выявлении коррупционных правонарушений вне рамок уголовного преследования", - подчеркнули в Генпрокуратуре РФ.

Следующее заседание Совета в 2020 году решено провести в Казахстане.

 
Теги: Минск
 
 
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Страны - члены межгосударственного совета по противодействию коррупции намерены использовать антикоррупционный механизм ООН для возвращения незаконно...
 
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