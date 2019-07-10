Бесперебойная связь на Европейских играх, успешные тесты 5G, новый корпус главного ЦОД Беларуси: beCloud рассказал о достижениях и планах

Источник материала: Интерфакс

В Беларуси, наряду со странами – главными мировыми технологическими лидерами, активно ведется тестирование стандарта связи 5G, а актуальный на сегодняшний день 4G "дошлифовывается" до идеала, рассказал Interfax.by генеральный директор "Белорусских облачных технологий" Олег Седельник.



II Европейские игры успешно "протестировали" белорусский 4G

- К II Европейским играм перед нами, в частности, стояла задача существенно увеличить емкость 4G-сети. С задачей мы успешно справились – главным показателем стало то, что даже в моменты пиковых нагрузок, как "на земле", так и, к примеру, в метро, скорость связи оставалась на высоком уровне. Притом, что по нашему анализу, в ходе спортивных мероприятий многие пользователи включали очень требовательные к ресурсам приложения, использующие дополненную реальность, демонстрирующие видео в высоком разрешении и т.д.

Средняя скорость по замерам превышала 70 мегабит.

Европейские игры стали хорошим поводом для проверки сети 4G. В первую очередь, конечно, - в Минске. Однако на основе полученного опыта, и согласно нашим планам в ближайшее время beCloud намерен покрыть связью 4G даже малонаселенные районы Беларуси.

Мы уже ведем активные переговоры с госрегуляторами по выделению для услуг сотовой связи 800-го диапазона. Комбинация из уже имеющихся сетей плюс возможность подключить диапазон в 800 МГц позволит обеспечить устойчивую связь на всей территории страны.

Хранилище данных должно быть надежным, как банковские сейфы

- Ключевой наш партнер как в описанном ранее проекте, так и во многих других, - корпорация Huawei. Наше сотрудничество – давнее, успешное, оно началось практически с первого дня работы "Белорусских облачных технологий", и мы продолжаем его развивать.

Среди недавних общих проектов – серьезная совместная работа над дальнейшим усилением имеющихся систем защиты информации, повышением их отказоустойчивости. Благодаря этому сегодня мы готовы реализовывать в сфере ИКТ проекты любой степени сложности.

Мы продолжаем работу над "облаком" для государственных задач. В апреле beCloud аттестовал его под размещение систем с информацией, затрагивающей коммерческую, медицинскую тайну. К этому "облаку" уже достаточно активно подключаются госорганы, и сейчас мы работаем над масштабированием проекта.

Так, на первую половину следующего года запланирован ввод в эксплуатацию следующей очереди строительства республиканского ЦОД, дополнительного модуля для размещения оборудования наших клиентов. Загруженность основного модуля ЦОД уже превышает 90%.

Новый востребован, в первую очередь, для нужд запущенной недавно республиканской системы мониторинга общественной безопасности – хранения и обработки данных, включая такую ресурсоемкую процедуру, как видеоаналитика.



К финальному релизу 5G Беларусь придет "в полной боевой готовности"

- Мы тестируем технологию 5G с несколькими партнерами. Но наибольших результатов достигли, как и в сфере построения сетей 4G, с корпорацией Huawei.

Ожидается, что массовое развертывание 5G произойдет не ранее 2021-22 года, однако уже в декабре выйдет полноценный релиз технологии. И к этому моменту мы подойдем с готовыми наработками. Мы уже, проводя, совместно с корпорацией "БелАЗ" и рядом других компаний, включая сотовых операторов, не просто лабораторные тесты, но полевые испытания – так, с БелАЗом мы на практике тестируем работу 5G-беспилотников на базе тяжелой техники, получаем важный опыт для развертывания связи пятого поколения.

В том числе – и по задачам сокращения издержек, от чего напрямую зависит, насколько быстро, после первоначального внедрения новой технологии, ее стоимость достигнет максимально приемлемого уровня для конечных пользователей.