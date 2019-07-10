Беларусь хочет на 20% поднять стоимость транспортировки российской нефти

Белорусская сторона нашла возможность компенсировать потери от загрязненной российской нефти.

Повышение тарифов на транспортировку нефти на 21,7% с 1 августа позволит компании «Гомельтранснефть» покрыть расходы, возникшие в результате форс-мажора на нефтепроводе «Дружба», сообщает Interfax.

В письме от 1 июля на адрес «Транснефти», «Гомельтранснефть» просит российского партнера согласовать рост тарифов.

«Гомельтранснефть» поясняет, что в результате попадания в белорусскую магистральную трубопроводную систему некондиционной российской нефти остановилась транспортировка сырья в направлении Адамово (Польша) и Броды (Украина).

Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти. Проблему признало Минэнерго России. 23 апреля белорусская сторона приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину. 26 апреля транзит российской нефти через нефтепровод был прекращен полностью : принимать ее отказались в Польше, Чехии, Германии, Венгрии.

2 мая Беларусь получила первую качественную нефть из России и пропустила ее в направлении Мозырского НПЗ.

Александр Лукашенко во время посещения ОАО «Нафтан» 7 июня сориентировал руководство белорусских нефтеперерабатывающих предприятий решать вопросы по компенсации потерь в результате поставки в Беларуси некондиционной российской нефти «исключительно в деловом ключе».