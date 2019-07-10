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Беларусь хочет на 20% поднять стоимость транспортировки российской нефти
Источник материала: БДГ
Белорусская сторона нашла возможность компенсировать потери от загрязненной российской нефти.
Повышение тарифов на транспортировку нефти на 21,7% с 1 августа позволит компании «Гомельтранснефть» покрыть расходы, возникшие в результате форс-мажора на нефтепроводе «Дружба»,
В письме от 1 июля на адрес «Транснефти», «Гомельтранснефть» просит российского партнера согласовать рост тарифов.
«Гомельтранснефть» поясняет, что в результате попадания в белорусскую магистральную трубопроводную систему некондиционной российской нефти остановилась транспортировка сырья в направлении Адамово (Польша) и Броды (Украина).
Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим»
2 мая Беларусь
Александр Лукашенко во время посещения ОАО «Нафтан» 7 июня
Российская сторона, в свою очередь,
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Белорусская сторона нашла возможность компенсировать потери от загрязненной российской нефти.
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