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Беларусь хочет на 20% поднять стоимость транспортировки российской нефти

11.07.2019 17:28 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусская сторона нашла возможность компенсировать потери от загрязненной российской нефти.

Повышение тарифов на транспортировку нефти на 21,7% с 1 августа позволит компании «Гомельтранснефть» покрыть расходы, возникшие в результате форс-мажора на нефтепроводе «Дружба», сообщает Interfax.

В письме от 1 июля на адрес «Транснефти», «Гомельтранснефть» просит российского партнера согласовать рост тарифов.

«Гомельтранснефть» поясняет, что в результате попадания в белорусскую магистральную трубопроводную систему некондиционной российской нефти остановилась транспортировка сырья в направлении Адамово (Польша) и Броды (Украина).

Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти. Проблему признало Минэнерго России. 23 апреля белорусская сторона приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину. 26 апреля транзит российской нефти через нефтепровод был прекращен полностью: принимать ее отказались в Польше, Чехии, Германии, Венгрии.

2 мая Беларусь получила первую качественную нефть из России и пропустила ее в направлении Мозырского НПЗ.

Александр Лукашенко во время посещения ОАО «Нафтан» 7 июня сориентировал руководство белорусских нефтеперерабатывающих предприятий  решать вопросы по компенсации потерь в результате поставки в Беларуси некондиционной российской нефти «исключительно в деловом ключе».

Российская сторона, в свою очередь, сообщила в июне, когда будет определена сумма компенсаций за потери, нанесенные поставками грязной нефти. При этом РФ сразу предупредила, что компенсировать будет только реально подтвержденные потери.

 

 
 
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Белорусская сторона нашла возможность компенсировать потери от загрязненной российской нефти.
 
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