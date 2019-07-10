ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Крупный пожар в Мытищах: столб огня поднялся на 50 метров

11.07.2019 17:25 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости России. Крупный пожар в Подмосковье. На территории ТЭЦ в Мытищах горит газовая станция высокого давления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Крупный пожар в Мытищах: столб огня поднялся на 50 метров

Хотя в МЧС заявили, что ситуация не представляет угрозы жилому сектору, опасность распространения огня на дома сохраняется. По предварительным данным, в результате воспламенения пострадали 12 человек. Они доставлены в больницу с ожогами.

Крупный пожар в Мытищах: столб огня поднялся на 50 метров

Крупный пожар в Мытищах: столб огня поднялся на 50 метров

Столб огня достигал полсотни метров. Причиной пожара стал прорыв газопровода. Возгорание уже ликвидировано, спасатели продолжают тушить отдельные очаги.

Крупный пожар в Мытищах: столб огня поднялся на 50 метров

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Крупный пожар в Подмосковье. На территории ТЭЦ в Мытищах горит газовая станция высокого давления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  ...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Экамір» працуе ў дэндрапарку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • куртка женская демисезонная в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика