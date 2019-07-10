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Сколько пьют белорусы? Рассказываем в цифрах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По данным всемирной организации здоровья в Беларуси ситуация с потреблением спиртных напитков улучшилась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В мировом рейтинге наша страна переместилась на 27 место. На первом – Литва, за ней – Молдова.
Эксперты отмечают, что в Беларуси сформировалась «северная» модель употребления, когда в основном популярны крепкие напитки. И еще несколько любопытных цифр: в среднем ежегодно каждый мужчина выпивает порядка 90 бутылок водки.
Что же касается культуры пития, то вредная для здоровья доза начинается после 6 тоста в эквиваленте небольших 35-граммовых рюмок. И между тем, каждый третий мужчина переходит эту самую грань.
Кроме того, в Беларуси 20 тысяч смертей связываются с заболеваниями, обусловленными употреблением алкоголя. Медики составили и своеобразный топ заболеваний, связанных с чрезмерным употреблением спиртного. Первый номер – у сердечно-сосудистых заболеваний, второй – алкоголь и внешние летальные причины. Страсть к крепким напиткам может стать причиной рака.
Алексей Кралько, заведующий Республиканским центром наркологического мониторинга и превентологии РНПЦ психического здоровья Беларуси:
Валентин Русович, координатор программ по общественному здоровью странового офиса ВОЗ в Беларуси:
В рамках программы по борьбе с алкоголизмом планируется реформировать и систему лечебно-трудовых профилакториях. В Беларуси уже реализован проект, который решает проблемы зависимых от алкоголя на научных основах.
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Новости Беларуси. По данным всемирной организации здоровья в Беларуси ситуация с потреблением спиртных напитков улучшилась, сообщили в программе Новости «24...
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