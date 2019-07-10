700 барабанщиц вышли на парад в Витебске

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Зрелищный марш-парад барабанщиц и мажореток прошёл в самом сердце Витебска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.









Ради такого фееричного шоу, перекрыли центр города на Двине.





В шествии участвовали коллективы не только из Беларуси, но и из России. Как признались сами барабанщицы, готовились к такому ответственному событию около года.







Я первый раз на этом событии. Конечно, волнительно все это, но я держу себя в руках, и мне пока что все очень нравится.





Я очень переживаю, чтобы не уронить ничего, не забыть.





Это событие, которое соединяет людей. Гордость за свой город, потому что мы можем его представить на «Славянке».







Марш-парад на «Славянском базаре» стал уже доброй традицией и прошёл в 3 раз.