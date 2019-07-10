|
700 барабанщиц вышли на парад в Витебске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Зрелищный марш-парад барабанщиц и мажореток прошёл в самом сердце Витебска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ради такого фееричного шоу, перекрыли центр города на Двине.
В шествии участвовали коллективы не только из Беларуси, но и из России. Как признались сами барабанщицы, готовились к такому ответственному событию около года.
Я первый раз на этом событии. Конечно, волнительно все это, но я держу себя в руках, и мне пока что все очень нравится.
Я очень переживаю, чтобы не уронить ничего, не забыть.
Это событие, которое соединяет людей. Гордость за свой город, потому что мы можем его представить на «Славянке».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Зрелищный марш-парад барабанщиц и мажореток прошёл в самом сердце Витебска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ради такого...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)