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700 барабанщиц вышли на парад в Витебске

11.07.2019 17:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Зрелищный марш-парад барабанщиц и мажореток прошёл в самом сердце Витебска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

700 барабанщиц вышли на парад в Витебске

700 барабанщиц вышли на парад в Витебске

Ради такого фееричного шоу, перекрыли центр города на Двине.

700 барабанщиц вышли на парад в Витебске

В шествии участвовали коллективы не только из Беларуси, но и из России. Как признались сами барабанщицы, готовились к такому ответственному событию около года.

700 барабанщиц вышли на парад в Витебске

Я первый раз на этом событии. Конечно, волнительно все это, но я держу себя в руках, и мне пока что все очень нравится.

700 барабанщиц вышли на парад в Витебске

Я очень переживаю, чтобы не уронить ничего, не забыть.

700 барабанщиц вышли на парад в Витебске

Это событие, которое соединяет людей. Гордость за свой город, потому что мы можем его представить на «Славянке».

700 барабанщиц вышли на парад в Витебске


Марш-парад на «Славянском базаре» стал уже доброй традицией и прошёл в 3 раз.

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Зрелищный марш-парад барабанщиц и мажореток прошёл в самом сердце Витебска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ради такого...
 
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