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«Я цвету, горю!». Звезда Таисии Повалий появилась на площади лауреатов в Витебске

11.07.2019 16:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Теперь со звездой народной артистки Украины Таисии Повалий. Её имя пополнило коллекцию площади лауреатов в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я цвету, горю!». Звезда Таисии Повалий появилась на площади лауреатов в Витебске

«Я цвету, горю!». Звезда Таисии Повалий появилась на площади лауреатов в Витебске

«Я цвету, горю!». Звезда Таисии Повалий появилась на площади лауреатов в Витебске

Обладательница первого Гран-при в истории конкурса молодых исполнителей на «Славянском базаре» в этом году удостоена награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию».

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«Я цвету, горю!». Звезда Таисии Повалий появилась на площади лауреатов в Витебске

Таисия Повалий уже 15-я обладательница именной прописки на площади лауреатов в Витебске.

«Я цвету, горю!». Звезда Таисии Повалий появилась на площади лауреатов в Витебске

Таисия Повалий, народная артистка Украины:
Я цвету, горю! Я очень счастлива, спасибо вам большое, спасибо.

«Я цвету, горю!». Звезда Таисии Повалий появилась на площади лауреатов в Витебске

«Я цвету, горю!». Звезда Таисии Повалий появилась на площади лауреатов в Витебске

Вечером на сцене амфитеатра Таисии Повалий будет вручена специальная награда Президента Беларуси. Певица примет участие в концерте открытия.

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Люди в материале: Таисия Повалий
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Теперь со звездой народной артистки Украины Таисии Повалий. Её имя пополнило коллекцию площади лауреатов в Витебске, сообщили в программе...
 
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