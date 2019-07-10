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Минимализм, элегантность и комфорт. За что мир обожает Армани

11.07.2019 16:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

11 июля Джорджо Армани отмечает свой 85 день рождения. Кутюрье покорил сердца многих модниц своими свежими идеями в дизайне одежды. Сочетание элегантности, комфорта и простоты – это все об Армани.

Минимализм, элегантность и комфорт. За что мир обожает Армани
Фото: instagram.com/armani

В Instagram за творчеством дизайнера следят более 14 миллионов подписчиков. Джорджо является одним из самых известных кутюрье планеты. Поэтому мы попытались собрать 11 причин, за которые его любит весь мир.

Минимализм, элегантность и комфорт. За что мир обожает Армани
Фото: instagram.com/armani

1. Минимализм

С самого начала дизайнерской карьеры Армани придерживается минимализма. Джорджо не сторонник множественных украшений. Кутюрье выступает за необычность во всем: в силуэтах, в стильных аксессуарах, в цветах.

Минимализм, элегантность и комфорт. За что мир обожает Армани
Фото: instagram.com/armani

2. Деловая одежда

В деловом гардеробе Джорджо совершил своеобразную революцию. Модели женских костюмов начали шить из более плотных тканей, за счет этого они стали свободнее сидеть. Мужские костюмы, наоборот, из более тонких тканей, поэтому они стали более приталенными. Главное условие – комфорт.

Минимализм, элегантность и комфорт. За что мир обожает Армани
Фото: instagram.com/armani

3. Понятный кутюр

Некоторые работы дизайнеров совсем непонятны людям, но это точно не об Армани. Сочетание простоты и оригинальности создает что-то абсолютно новое, но понятное большинству.

Минимализм, элегантность и комфорт. За что мир обожает Армани
Фото: instagram.com/armani

4. Легкая небрежность

Чтобы выглядеть стильно, не обязательно проводить перед зеркалом 2 часа, чтобы подобрать классный наряд. Модники часто выглядят так, будто надели то, что увидели первым в шкафу, и в этом есть свой шарм. Не заморачивайтесь!

Минимализм, элегантность и комфорт. За что мир обожает Армани
Фото: instagram.com/armani

5. Яркий цвет

Сам Джорджо предпочитает черный, а вот на подиуме любит экспериментировать. Показы редко обходятся без розовых и фиолетовых оттенков. А несколько лет назад кутюрье посвятил целую коллекцию оранжевому.

Минимализм, элегантность и комфорт. За что мир обожает Армани
Фото: instagram.com/armani

6. Скрывает женские недостатки

Дизайнер разрабатывает такие модели, которые способны скрыть недостатки женской фигуры. Именно поэтому многие женщины начали себя чувствовать увереннее в одежде Армани, а недостатки стали достоинствами.

Минимализм, элегантность и комфорт. За что мир обожает Армани
Фото: instagram.com/armani

7. Аксессуары

Кутюрье дополняет образы минималистичными аксессуарами. Армани славится созданием наручных часов и солнечных очков. Именно эти аксессуары популярны по всему миру.

Минимализм, элегантность и комфорт. За что мир обожает Армани
Фото: instagram.com/armani

8. Ароматы

Армани выпустил 171 аромат. Самый первый появился в 1982 году, а последний – в 2019. В 90-ых бренд  ухватился за идею парных ароматов. Парные духи создаются по сей день.

Минимализм, элегантность и комфорт. За что мир обожает Армани
Фото: instagram.com/armani

9. Косметика

В 2000 году Джорджо запустил косметическую линейку. Кутюрье следит за выпуском каждого продукта, принимает участие в обсуждении составов и дизайне упаковок. Кутюрье особенно любит работать с шелком, бархатом и шифоном, поэтому в косметических текстурах можно заметить отсылки именно к этим тканям.

Минимализм, элегантность и комфорт. За что мир обожает Армани
Фото: instagram.com/viva_cosmetic_lux

10. Рестораны

Армани создал не просто бренд, а стиль жизни. Есть одежда, косметика и парфюм, но это еще не все. Джорджо открыл рестораны на четырех континентах. Самым важным кутюрье считает парижский.

Минимализм, элегантность и комфорт. За что мир обожает Армани
Фото: instagram.com/irina03121984

11. Отели

 Дизайнер успел открыть 2 именных отеля: в Милане и в Дубае. Интерьером обоих заведений занимался сам Армани. Изначально планировалось открыть 10 отелей по всему миру, но экономический кризис внес свои поправки.

Минимализм, элегантность и комфорт. За что мир обожает Армани
Фото: instagram.com/home_emotions_design

Несколько лет назад Армани сделал сенсационное заявление.

Джорджо одним из первых отказался от использования натурального меха в коллекциях – подробнее здесь.

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11 июля Джорджо Армани отмечает свой 85 день рождения. Кутюрье покорил сердца многих модниц своими свежими идеями в дизайне одежды. Сочетание элегантности, комфорта...
 
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