ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Белла нуждалась в объятиях папы». Мужчина станцевал балет со своей маленькой дочкой

11.07.2019 15:53 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

На Бермудах многодетный отец Марк Дэниэлс выбежал на сцену с младенцем на руках, чтобы помочь своей старшей дочери Белле выступить на сцене. Малышка испугалась во время представления, и любящий отец исполнил балетный номер вместе с ней.

Как сообщает Daily Mail, талантливый мужчина сумел грациозно балансировать на одной ноге, сжимая младшую дочь Сури под мышкой, пока другие родители и учителя хихикали в зале.

Оставлял вдохновляющие записки каждый день. Девушка трогательно поблагодарила отчима за его поддержку

«Белла нуждалась в объятиях папы». Мужчина станцевал балет со своей маленькой дочкой

«Белла была очень эмоциональной и нуждалась в объятиях своего папы», – сказал Марк. – «Несмотря на истерику, она хотела остаться на сцене, и я не хотел отговаривать от первого в ее жизни концерта. Я продолжал держать Сури и стоял рядом с Беллой, пытаясь помочь ей побороть страх. Я сказал, что люблю ее и что она потрясающая танцовщица. Я спросил, не хочет ли она потанцевать с папой, и она кивнула, поэтому я решил присоединиться. Я практиковался с ней дома много раз, так что было не трудно».

«Белла нуждалась в объятиях папы». Мужчина станцевал балет со своей маленькой дочкой

Марк Дэниэлс работает в суде. Ловкое выступление на сцене заметили и его коллеги по работе.

«Некоторые присяжные, сотрудники милиции и члены прокуратуры посмеивались надо мной, отдавая мне должное за видео», – сказал он.

«Белла нуждалась в объятиях папы». Мужчина станцевал балет со своей маленькой дочкой

Сейчас мужчина задумывается о смене карьеры.

«До того, как родились дочки, я не думал, что когда-нибудь мне придется танцевать балет, но теперь все на Бермудских островах знают меня за то, как я тяну носки», – поделился Марк. – «Возможно, еще не поздно стать балериной».

Весной 2019 года мы рассказывали о ребёнке, который станцевал «Танец в стиле диско» в утробе матери.

Посмотреть забавные фото можно здесь.

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Бермудах многодетный отец Марк Дэниэлс выбежал на сцену с младенцем на руках, чтобы помочь своей старшей дочери Белле выступить на сцене. Малышка испугалась во...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нацбанк раскрыл уловки банков, к которым те прибегают при оформлении вкладов и выдаче кредитов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика