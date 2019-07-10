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"Транснефть" против повышения тарифа на прокачку
Источник материала: Партизан
«Транснефть» не согласовала белорусскому оператору «Гомельтранснефть Дружба» предложение повысить тариф на транспортировку нефти на 21,7% с 1 августа.
Поскольку сегодня отсутствуют итоговые данные по размеру дополнительно полученной от ПАО «Транснефть» тарифной выручки по операциям замещения, так и утвержденный график транспортировки нефти на четвертый квартал, то это не дает возможности произвести корректную оценку «выпадающих доходов» в 2019 году и согласовать справедливый размер повышения тарифов, комментирует пресс-секретарь компании Игорь Демин.
По его словам, теперь вопрос о внеплановом увеличении тарифов ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на транзит нефти переходит на уровень рассмотрения уполномоченных органов Беларуси и России в области тарифного регулирования.
Напомним, это третья попытка белорусской стороны изменить тарифы на транзит нефти в этом году.
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«Транснефть» не согласовала белорусскому оператору «Гомельтранснефть Дружба» предложение повысить тариф на транспортировку нефти на 21,7% с 1 августа.
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