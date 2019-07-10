Туротрасль ждут самые серьезные изменения за 25 лет. Что будет с ценами на путевки?

Финансовые гарантии





Как пояснил БелТА заместитель директора Департамента по туризму Минспорта Виталий Грицевич, в проекте закона «О туризме» туроператору предоставлена возможность выбрать один из трех вариантов: банковскую гарантию, страхование гражданской ответственности либо участие в финансировании коллективного фонда. По прогнозам Минспорта, третий вариант будет самым популярным.





Предполагается, что фонд может быть создан при туристическом союзе. Размер взносов будет зависеть от оборота туроператора за предыдущий год.





"В случае чрезвычайных ситуаций за одного туроператора вступится все сообщество и туристы не останутся без помощи", - отметил представитель Минспорта.





Расчеты показывают, что фонд турпомощи сможет аккумулировать сумму для покрытия ущерба туристов в ситуации, схожей с инцидентом с российским туроператором "Натали Турс" в 2018 году.





"Мы подсчитали, во сколько примерно это обошлось белорусским туристам, и получилось, что такая сумма должна собраться в фонде. Тогда белорусские туристы потеряли примерно 700-800 тыс. евро", - уточнили в Минспорте.





Механизм фингарантий хотят сделать обязательным, отчисления в фонд тоже будут непременным условием работы на туристическом рынке.



Ответственность игроков рынка





Разработчики проекта закона постарались разграничить ответственность туроператора и турагента. Однако законодательство о защите прав потребителей говорит: кто является исполнителем по договору, тот и несет ответственность перед клиентом, поэтому предлагаемые изменения не должны были противоречить этой практике.





"Мы дополнительно определили, за что должен отвечать турагент, за что - туроператор. Если дело дойдет до конфликтных ситуаций или суда, будет четкое понимание и разграничение зон ответственности", - пояснил Виталий Грицевич.





Он считает, что у клиента должна быть возможность выбирать, к кому предъявлять претензии. Если услуги, за которые отвечает турагент, были оказаны качественно, а недоработки оказались в зоне ответственности туроператора, то нелогично, если за них все равно отвечает последнее звено в цепочке - турагент.





Конкуренция и новые правила для иностранных игроков





В Минспорта считают нецелесообразным выставлять дополнительные условия для работы иностранных операторов на белорусском рынке. "Были такие предложения от наших туроператоров, но мы сейчас работаем по правилам открытого рынка, фиксировать понятия "свой-чужой" невозможно, это будет противоречить международным договоренностям, тем более, что мы стремимся во Всемирную торговую организацию", - пояснил Грицевич.





Вместе с тем, каждая страна вправе прописывать механизм входа на рынок туруслуг на своей территории. В новом варианте закона предложено, что для работы на туррынке Беларуси нужно создать здесь юрлицо, которое будет подчиняться национальному законодательству. Это будет обязательным условием.





Реестр





Изменения будут и в реестре субъектов туристической деятельности. Сейчас это в большей степени информативный ресурс. В Минспорта планируют "отказаться от сертификации, поскольку она не гарантирует качества туруслуг.





"Если мы уйдем от сертификации, это будет шагом навстречу бизнесу. В то же время реестр будет играть важную роль, нахождение в нем предлагается сделать обязательным для туристической деятельности", - подчеркнул Грицевич.





Планируется, что реестр станет более информативным, в него попадут дополнительные сведения о компаниях, в том числе их фингарантиях для защиты туристов. Сейчас действует заявительный принцип входа и выхода из реестра.





По новым правилам в случае определенных нарушений компанию могут исключить из реестра, а без попадания в реестр оказывать туруслуги будет нельзя. «Это механизм, который сможет отсечь недобросовестных поставщиков услуг, на которых сегодня жалуются, в том числе из-за проводимого ими демпинга", - рассказал замдиректора Департамента по туризму.





Обязательная аттестация для экскурсоводов





В законе собираются ужесточить формулировку, касающуюся запрета проводить экскурсии на территории Беларуси без национальной аттестации. Пока рычаги воздействия на неаттестованных экскурсоводов отсутствуют.



Что будет с ценами на путевки?





Минспорт получил заверения от туроператоров, что новые механизмы защиты туристов не выльются для них в дополнительные расходы.





"Туроператоры пообещали компенсировать эти расходы за счет своей прибыли. Но в общей стоимости одной путевки если и будут дополнительные суммы, обусловленные введением фингарантий, то они настолько ничтожны, что граждане этого просто не заметят", - полагают в министерстве.





Скоро обновленный проект закона "О туризме" вынесут на общественное обсуждение. В августе его планируется направить на согласование в Совет Министров, затем - в парламент. После принятия закона на переходный период будет отведен год.





В Минспорта заверили, что все разногласия бизнеса и госорганов на последнем обсуждении проекта удалось снять.