"Жалею, что не сделал это лет 20 назад" - судят минчанина, который задушил мать

Александр Добров. 11 июля в суде Московского района Минска начался процесс по этому уголовному делу. На скамье подсудимых 37-летний





В 1990-х и начале 2000-х Добров неоднократно привлекался к уголовной ответственности: за угон автомобиля и мошенничество. В последнее время, перед убийством, он нигде не работал.





Мать мужчины была инвалидом 3-й группы. Но Добров никак не помогал ей, даже наоборот: скрывал свое место работы, деньгами с ней не делился (хотя суд обязал его выплачивать «алименты» на содержание матери).





По версии прокурора, в ту январскую ночь Добров поссорился с матерью, после чего сильно избил ее и задушил веревкой.





Теперь мужчину судят по двум статьям: за убийство и за уклонение от выплат по решению суда.





Добров вину признал частично: говорит, что убил, но не избивал.





Он объяснил, почему игнорировал решение суда и не выплачивал деньги на содержание матери.





«Я не платил, потому что это не мать, это кукушка. Она никогда не занималась моим воспитанием — она ​​не мать мне. Она мне никто», — резко сказал Добров.





О случившемся в январе он рассказал следующее. Жил вместе с матерью. Раньше снимал отдельную квартиру, но попал в больницу: получил несколько ножевых, когда работал таксистом. Ему удалили селезенку, сильно было повреждено одно легкое.





После больницы, говорит Добров, он едва мог ходить. Денег на съемное жилье не хватало. Поэтому он вернулся на квартиру к матери.





Сначала все было нормально, но через несколько месяцев женщина написала заявление в милицию на сына. Почему — он не знает. Говорит, скандалов у них с матерью не было, молчаливая неприязнь друг к другу.





И заявления она якобы писала втихаря, почему и какие он не знает, утверждает мужчина.





«Мне она не давала жизни. Условия квартиры не позволяли нормально существовать. Там снесены стены между комнатой и коридором, между комнатой и кухней. Квартира вся в хламе, грязная. Не работала сантехника. Плюс мать делала стрижки в доме, постоянно приходили клиенты», — говорит Добров.





Но несмотря на все это, в квартире у матери Добров прожил несколько лет. Говорит, потому, что съехать не хватало денег.





В ночь убийства, рассказывает мужчина, он поссорился с матерью. Она снова написала на него заявление в милицию.





«Я спросил, что за суд будет снова? Она сказала, что не знает. Потом еще что-то буркнула. Я вышел в комнату, взял веревку, вернулся и набросил ей на шею…», — рассказывает Добров.





Говорит, мать не бил — травмы она могла получить от ударов о мебель, пока он душил ее.





«Я не оправдываюсь — я прекрасно сознавал, что делаю. Но я ее не бил. Сами подумайте, это не логично — зачем было потом душить, если я избивал и мог избить ее до смерти».





После совершения убийства он вышел в другую комнату, покурил. Сходил в магазин, купил вещи первой необходимости — для тюрьмы. Затем набрал участкового, рассказал, что совершил. И сам пошел в милицию.





На суде он говорит, что мечтал с детства, чтобы что-то случилось с матерью.





И за несколько дней до убийства уже решил: надо что-то с ней сделать. Говорит: не знал что, не обязательно убийство. Может, ударить, может, машиной переехать…





И сегодня, по его словам, сожалеет, что убил человека. Но не сожалеет, что погибла его мать.





«Может, жаль, что я не сделал это лет на 20 раньше», — говорит Добров.





Одним из потерпевших по делу проходит родной брат обвиняемого.









Он объяснил: отношения в семье всегда были сложными. У матери была постоянная работа, был постоянный заработок (считалась хорошим парикмахером), но она часто судилась с сыновьями, чтобы получать от них деньги.





«Я думаю, что Александр всю жизнь был в обиде на мать, потому что она хорошо зарабатывала, но не хотела его, альфонса, содержать. Сам он работать не умел и не любил.





Я брал его к себе на фирму. Но работником он был плохим: три балла из десяти. Я не знаю, почему брат так поступил. Но я его не осуждаю — это был его выбор», — заявил на суде брат Доброва.