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Долго думал: Путин наконец ответил на предложение Зеленского о встрече в Минске
Источник материала: Партизан
Россия готова к переговорам по Украине в любом формате, но встреча должна быть проработана, а в Киеве должно быть сформировано правительство, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов о его реакции на предложение президента Украины Владимира Зеленского обсудить ситуацию на Донбассе в Минске с участием лидеров ФРГ, Франции, США и Великобритании.
"Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения нормандского формата", - сказал Путин.
"Но, во-первых, этот нормандский формат и встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена, это очевидная вещь", - сказал он.
"Во-вторых, более или менее о чем-то можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства Украины и проведения выборов в парламент страны", - продолжил российский президент.
"В третьих, я не знаю, как реагируют [на это приглашение] другие участники предложенного формата", - добавил Путин.
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Президент РФ Владимир Путин ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече в Минске. По его словам, это "может быть интересно". Но...
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