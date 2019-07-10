Долго думал: Путин наконец ответил на предложение Зеленского о встрече в Минске





"Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения нормандского формата", - сказал Путин.









"Но, во-первых, этот нормандский формат и встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена, это очевидная вещь", - сказал он.





"Во-вторых, более или менее о чем-то можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства Украины и проведения выборов в парламент страны", - продолжил российский президент.





"В третьих, я не знаю, как реагируют [на это приглашение] другие участники предложенного формата", - добавил Путин.