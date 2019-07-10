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Долго думал: Путин наконец ответил на предложение Зеленского о встрече в Минске

11.07.2019 15:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент РФ Владимир Путин ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече в Минске. По его словам, это "может быть интересно". Но...



Россия готова к переговорам по Украине в любом формате, но встреча должна быть проработана, а в Киеве должно быть сформировано правительство, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов о его реакции на предложение президента Украины Владимира Зеленского обсудить ситуацию на Донбассе в Минске с участием лидеров ФРГ, Франции, США и Великобритании.

"Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения нормандского формата", - сказал Путин.


"Но, во-первых, этот нормандский формат и встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена, это очевидная вещь", - сказал он.

"Во-вторых, более или менее о чем-то можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства Украины и проведения выборов в парламент страны", - продолжил российский президент.

"В третьих, я не знаю, как реагируют [на это приглашение] другие участники предложенного формата", - добавил Путин.
 
Теги: Минск
 
 
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Президент РФ Владимир Путин ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече в Минске. По его словам, это "может быть интересно". Но...
 
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