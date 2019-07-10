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Студенты БГУ сняли ролик против гомофобии, расизма и гендерных стереотипов. И он крутой!

11.07.2019 16:41 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Минске студенты БГУ сняли ролик, направленный на борьбу против гомофобии, расизма и гендерных стереотипов. Его готовили к творческому конкурсу на журфаке — и работа заняла первое место. Об этом сообщает Makeout.

Видео разделили на четыре части. Первая — «неформальность». Света Смирнова, автор идеи ролика, рассказала, что на эту тему ее вдохновил парень с зелеными волосами, с которым она учится на одной специальности. Однажды он дал интервью — в комментарии пришли люди, нелестно оценивающие его внешность, упустив суть контента. Так Света решила отразить эту проблему.

Следующий блок — расизм. Автор призналась, что не раз замечала, как по-разному преподаватели в вузе реагируют на опоздания беларусов и, например, китайцев (на последних зачастую срывались). «Я видела, что эта проблема есть, и она большая», — пояснила студентка.

Третья тема, наиболее актуальная, по мнению автора, — гендерные стереотипы. Света считает, что мир гораздо шире фразы «но ты же мальчик/девочка», и стандарты о том, как себя следует вести мужчинам и женщинам, — это как минимум глупо.

Последний блок — блок о дискриминации в отношении ЛГБТ-сообщества. Автор выделила две причины, по которым эту область включили в работу: во-первых, друг Светы — гомосексуал, а во-вторых, ее отец — гомофоб. «В основном, этот блок был посвящен моему папе. В итоге он ничего не понял», — заключила девушка.

Хоть администрация БГУ вмешивалась в процесс во время репетиций и просила удалить фрагмент с парнями, Света Смирнова выполнила свою задачу. Номинацию ей все-таки дали, зрители аплодировали, а после мероприятия люди подходили с благодарностью. Посмотрите, что получилось у ребят:

Читайте по теме: «Мама спросила: «У меня что, две дочери лесбиянки?». Монологи смелых беларусов ЛГБТ+

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске студенты БГУ сняли ролик, направленный на борьбу против гомофобии, расизма и гендерных стереотипов. Его готовили к творческому конкурсу на журфаке — и...
 
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