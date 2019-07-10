Путин назвал интересным предложение Зеленского о встрече в Минске

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Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов о его реакции на предложение президента Украины Владимира Зеленского провести встречу с участием лидеров ФРГ, Франции, США и Великобритании.

"Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения "нормандского формата", - сказал Владимир Путин.

"Но, во-первых, этот "нормандский формат" и встреча на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, это очевидная вещь. Во-вторых, более или менее о чем-то можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства Украины и проведения выборов в парламент страны. В-третьих, я не знаю, как реагируют на это приглашение другие участники предложенного формата", - сказал Владимир Путин. "Мы никогда не отказывались от контактов, если они идут на пользу. И это предложение тоже может быть интересным", - отметил президент РФ.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский через Facebook обратился к президенту России с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции. "Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить..., - сказал Владимир Зеленский. - Компанию для разговора предлагаю следующую сделать: вы, я, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске".

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложения Зеленского по поводу организации в Минске международной встречи.