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Натяжной потолок. Какие факторы влияют на его стоимость и как сэкономить?

11.07.2019 17:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Натяжной потолок. Какие факторы влияют на его стоимость и как сэкономить?
Фото из открытых источников

Оформление потолочного пространства с применением натяжных потолков – оптимальное и оправданное решение, которым активно пользуются собственники жилых домов и квартир, магазинов и кафе, офисов и коммерческих центров. Полотно имеет безупречный внешний вид, радует превосходными эксплуатационными характеристиками. Мало кто знает, что при заказе материала можно солидно сэкономить, если разобраться с параметрами ценообразования и получить ответ на вопрос о том, сколько стоит установка и изготовления полотна.

Какие факторы влияют на стоимость?

Цена формируется под влиянием многих факторов, поэтому не стоит удивляться огромному разлету сумм в прейскурантах. В их числе:

Специфика полотна

Полотна могут отличаться по плотности, текстуре, расцветке, соответственно разнятся и затраты на их производство, что в конечном итоге отображается на стоимости реализации товара на рынке. Самыми доступными считают однотонные матовые потолки. Варианты с декором, напылением и глянцевой поверхностью обходятся собственникам недвижимости дороже.

Площадь оформляемого пространства

Чем больше площадь полотна – тем выше стоимость. Чтобы открыть резерв для экономии, стоит задуматься о совмещении натяжного потолка с подвесными элементами из гипсокартона. Такой прием смотрится красиво и стильно, но требует минимальных финансовых затрат.

Тип профиля

В процессе монтажа используют доступные пластиковые профили и дорогостоящие направляющие из алюминия. В первом случае удастся сократить затраты, но придется мириться с недостатками материала – хрупкостью и недолговечностью. Профиль на основе алюминия лишен этих недостатков, поэтому есть смысл применить в работе его, что в долгосрочной перспективе обернется выгодой.

Сложность работ

Если специалистам по установке придется заниматься не только своими прямыми обязанностями, а и дополнительными хлопотами, сумма в счете, который они выставят, существенно возрастет. Приводит к удорожанию работы наличие труб и коммуникаций, которые препятствуют монтажу полотна, необходимость подключения светильников, карнизов, люстр.

Комплектация

Если с полотном поставляются необходимые аксессуары – крепежные гарпуны, термокольца, специальные закладные для осветительных приборов, то стоимость комплекта будет выше.


Натяжной потолок. Какие факторы влияют на его стоимость и как сэкономить?
 

Как получить максимальную выгоду?

Помимо поиска оптимальной цены на рынке, стоит потратить время и на другие важные аспекты. Сотрудничество стоит начинать с компанией, которая предоставляет гарантию на выполненные работы, имеет на рынке положительную репутацию, обозначает краткие сроки монтажа полотна по месту. Такие фирмы укомплектованы штатов профессиональных мастеров, которые выполняют свои обязанности быстро, аккуратно и ответственно.

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Мало кто знает, что при заказе натяжного потолка можно солидно сэкономить, если разобраться с параметрами ценообразования.
 
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