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Женщина - не мамонт, или За кем бегут мужчины

11.07.2019 18:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Женщина - не мамонт, или За кем бегут мужчины

фото: allwomens.ru

Слава прогрессу, современные мужчины – не первобытные самцы, а женщины – не мамонты, которых нужно догонять, расчленять, жарить и есть. Эротические ассоциации уместны только в качестве иронии.

За кем бегут мужчины? За красивыми, сексуальными, добрыми и нежными женщинами или за теми, кто убегает?

Марафон любви начинается в детстве. Премьера чувств, суетливые движения души, стремление приблизиться к неведомому – и обидное «он бегает за девчонками». Кому не знаком стремительный порыв – любой ценой завоевать внимание объекта первой страсти? Игра в любовные догонялки – один из способов узнать себя, встретиться лицом к лицу с влюблённостью, пережить всю палитру возможных откликов от взаимности до отвержения и получить опыт.

Я часто наблюдаю за зрелыми мужчинами, которые не закончили детско-юношеские эксперименты и продолжают бежать. Бег становится необходимостью, потребностью, помогающей ощущать себя живым. Гонка с преследованием может продолжаться до старости, превратиться в культ и повод для гордости: уже и смерть не за горами, а он молод душой и перманентно возбуждён.  

Да простят меня опытные эротоманы и престарелые ловеласы, но их фигур нет в моём пантеоне мужской чести и славы. Объясню, почему.

Много лет назад я обнаружила множество женских курсов о том, как привлекать мужчин. Последовательницам одной из самых популярных концепций, женщинам, страдающим от одиночества, отверженным, оставленным или преданным любимыми людьми, предлагается принять идею, что все мужчины – охотники, а если они хотят охотиться, значит, надо использовать это желание и создавать иллюзию, что женщина - добыча. Как стать добычей? Превратиться в движущуюся мишень, которая привлекает преследователя, но не позволяет её покорить. Как только добыча побеждена, охотник теряет к ней интерес.

Это токсичное убеждение принимается искательницами счастья на веру, без критики. Им даже не приходит в голову, что если уж обращаться к образу первобытной стаи, то важно разделить всех самцов стаи на ранги, как это делают представители научной этологии. И если верить учёным, то все самцы стаи делятся на три ранга – альфа, бета и омега. Охотники – это омега-самцы, альфа и бета – лидеры стаи. То есть, утверждение, что все мужчины – охотники, уже неверно.

Кто же такие охотники? По сути, это воины, обеспечивающие жизнеспособность и выживание стаи. Охотники выполняют приказы вожаков и не обременяют себя выстраиванием стратегии. Мудрость, интеллект, ответственность – функции главарей. Сильное тело и отсутствие рефлексии – функции охотников. Если охотник будет анализировать и оценивать приказы, он не сможет оставаться эффективной частью иерархии и станет негоден как исполнитель воли высокоранговых самцов.

Рефлекс охотника – бежать за добычей, покорять её, использовать в качестве пищи, переваривать, а затем снова бежать. Охотника мотивируют естественное чувство голода, потребности стаи и приказы вождей.  Его лозунг: «Не чувствуй, не думай – делай!»

Слава прогрессу, современные мужчины – не первобытные самцы, а женщины – не мамонты, которых нужно догонять, расчленять, жарить и есть. Эротические ассоциации уместны только в качестве иронии. Жертва в современных женско-мужских отношениях приобретает всё большую эмоциональную ценность. Охотник гонится за ней, потому что преследование – это процесс, который его не по-детски возбуждает. Мужчина догоняет, женщина убегает так, чтобы, по возможности, никогда не быть настигнутой и полностью завоёванной. Какие-то части её личности всегда остаются закрытыми для преследователя, иначе он утратит интерес. Её задача – не открываться, его задача – разгадывать её тайны. Всегда остаётся какая-то дистанция, нарушение которой приводит добычу к страху прекращения совместного забега и исчезновению главного смысла отношений, а охотника – к потере аппетита.

Почему охотник бежит? Самая главная причина – отсутствие полного контакта с самим собой, со своей личностью, со своими настоящими потребностями. Для инициации движения ему нужен толчок извне, мотивация снаружи, а не изнутри. Действие для него имеет преимущественное значение, а чувства и эмоции являются признаками слабости. Авторы женских курсов об охотниках и бегущих мишенях убеждают своих последовательниц, что именно на женщинах лежит ответственность за мужской успех. Мужчина объявляется не самодостаточным элементом социума, а женщине присваивается статус вдохновительницы, источника энергии и музы. Он без неё не может добиваться успеха, потому что не видит смысла в одиночестве, а она видит смысл своей жизни в его успехе и разделении приобретённых им материальных ценностей. Собственно говоря, чем не пара?

Конечно, если потребности совпали, и обе стороны полностью удовлетворены союзом, значит, это единственно верный и правильный путь на этом этапе развития, здесь и сейчас. Другие варианты, при всём многообразии внешних и внутренних условий, в данный момент невозможны, и нет смысла морочить голову себе и партнёру, разбираясь, куда и зачем они бегут.

Но почему же я исключила охотников из мемориала славы? Да потому, что для меня одно из самых ценных качеств личности – это целостность. Целостность, которая предполагает самодостаточность и единство телесности, эмоциональности и духовности. А главное –  достаточную смелость для встречи со своими настоящими переживаниями.

Возможно, вам это покажется странным, но бег охотника – это защитная реакция психики. И это вовсе не бессмысленный бег, а избегание. Избегание ответственности за свои чувства и действия. Игнорирование идеи, что личность  может сама себя вдохновлять на развитие, и ей не нужны стимуляторы. Сильное тело и отсутствие рефлексии – это путь воина, готового переложить ответственность на лидера, стать ведомым, исполнителем чьей-то воли, инструментом для достижения чьей-то мечты. А женщине предоставляется право стать тонким манипулятором, стратегом и тактиком.

Он бежит за ней – у него вырабатывается электричество, то есть, жизненная энергия, и заряжается аккумулятор. Она убегает, чтобы он не прекращал движение. Она тонко и ненавязчиво ставит ему задачи, намечает маршруты, определяет цели. При этом он уверен, что инициатива принадлежит ему, ведь он – охотник! Но таковы законы психики, что «преследователь» и «жертва» – это две противоположные стороны одной личности. Каждый из партнёров в такой паре выполняет обе эти роли. С одной стороны, кажется, что он её преследует, но ведь это она инициирует движение, когда начинает убегать. Она превращает его в свою жертву!

Не бежать – сложно. Если охотник перестанет бежать за добычей и сосредотачивать на ней фокус своего интереса, он может ощутить смену вектора внимания и неожиданно столкнуться с самим собой, со своими настоящими переживаниями. И ещё придётся столкнуться с другой личностью. Не с бегущей мишенью, а человеком, у которого есть свои переживания. Принять это может только эмоционально зрелый человек. Мальчику, который всю жизнь куда-то бежал, сделать это непросто.

Как ни печально,  этот маленький мальчик, когда-то побежавший за девочкой, не может остановиться, потому что не готов переживать глубокие сильные зрелые чувства. Если он остановится, неизбежно столкнётся со страхом сближения, с опасностью узнать и потерять интерес, с необходимостью доверять и быть открытым, с потребностью не делать, а чувствовать, и осознавать личную ответственность за свои успехи и неудачи – без волшебных пенделей снаружи. Страшно встретить неодобрение стаи. Страшно не оправдать ожидания вождей. В конце концов, страшно перестать быть охотником и стать Мужчиной.

Что происходит, когда заканчивается преследование и начинается сближение? Сокращается дистанция и появляется пространство между «он» и «она», в котором зарождается подлинная любовь. Бегство предполагает стремление к одной общей цели. Близость предполагает стремление друг к другу. Вот этого охотник и добыча пережить не могут.

Каждый мужчина и каждая женщина вправе выбирать направление движения. За кем бежать, зачем бежать – личный выбор каждого. Но я глубоко убеждена, что любая гонка неизбежно приводит к отдалению – от себя, от других, от любви. Готовы ли вы никуда не бежать, решайте сами!

Лиза Питеркина, Сноб

 
 
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Слава прогрессу, современные мужчины – не первобытные самцы, а женщины – не мамонты, которых нужно догонять, расчленять, жарить и есть. Эротические ассоциации...
 
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