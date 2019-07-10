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Семь «квадратов» для молитв. В Мексике построили мини-часовню всего на пару человек

11.07.2019 18:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бюро S-AR построило в Монтеррее крохотную бетонную часовню и доказало своим проектом, что для общения с Богом достаточно даже 7 «квадратов». о необычном культовом сооружении рассказывает admagazine.ru.


Фото: Ana Cecilia Garza Villarreal

Часовня расположилась рядом с большой церковью Сан-Рафаэль-Архангел на севере мексиканского города Монтеррей. Она отгорожена от нее рядом пышных деревьев, поэтому находится в уединении.


Фото: Ana Cecilia Garza Villarreal

Сооружение получило название La Providencia, что означает «Провидение». Его построили по просьбе местного отца церкви для того, чтобы горожане имели более приватное место для молитв. Часовня площадью 7,8 м² вмещает всего пару человек.


Фото: Ana Cecilia Garza Villarreal
 
 
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В Монтерее построили часовню для молитв всего на семь метров квадратных.
 
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