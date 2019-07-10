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Семь «квадратов» для молитв. В Мексике построили мини-часовню всего на пару человек
Источник материала: Tut.by
Бюро S-AR построило в Монтеррее крохотную бетонную часовню и доказало своим проектом, что для общения с Богом достаточно даже 7 «квадратов». о необычном культовом сооружении рассказывает
Часовня расположилась рядом с большой церковью Сан-Рафаэль-Архангел на севере мексиканского города Монтеррей. Она отгорожена от нее рядом пышных деревьев, поэтому находится в уединении.
Сооружение получило название La Providencia, что означает «Провидение». Его построили по просьбе местного отца церкви для того, чтобы горожане имели более приватное место для молитв. Часовня площадью 7,8 м² вмещает всего пару человек.
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В Монтерее построили часовню для молитв всего на семь метров квадратных.
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