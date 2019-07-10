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В Испании начали борьбу с хозяевами собак, которые не убирают за питомцами

11.07.2019 18:03 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Испании начали борьбу с хозяевами собак, которые не убирают за питомцами
Фото из открытых источников

Комментарий «АиФ»: в испанском городе Лос Карбайос власти внедрили новую должность – детектива, который должен выслеживать нерадивых хозяев собак.

В Испании начали борьбу с хозяевами собак, которые не убирают за питомцами Друг с собачьим сердцем. Дорого ли содержать собаку в Каталонии?

Все доказательства правонарушений собираются на протяжении двух недель, после чего передаются в полицию. К такому решению мэрия пришла после регулярных жалоб местных жителей на поведение «собачников».

В городе идет активная борьба за чистоту, а «собачники» нарушают ее, не убирая за своими питомцами. Им неоднократно делались замечания, но все было тщетно. С помощью введения новой должности хозяев хотят призвать к уборке за собаками.

Кстати, в испанском городе Мислате есть база ДНК всех поживающих в нем собак, поэтому найти нарушителя чистоты там – дело получаса.

 
 
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ГОВОРЯТ, ЧТО в Испании есть должность детектива, в чьи обязанности входит розыск хозяев, которые не убирают за своими собаками…
 
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