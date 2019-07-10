В Испании начали борьбу с хозяевами собак, которые не убирают за питомцами

Источник материала: Аргументы и факты

Комментарий «АиФ»: в испанском городе Лос Карбайос власти внедрили новую должность – детектива, который должен выслеживать нерадивых хозяев собак.

Все доказательства правонарушений собираются на протяжении двух недель, после чего передаются в полицию. К такому решению мэрия пришла после регулярных жалоб местных жителей на поведение «собачников».

В городе идет активная борьба за чистоту, а «собачники» нарушают ее, не убирая за своими питомцами. Им неоднократно делались замечания, но все было тщетно. С помощью введения новой должности хозяев хотят призвать к уборке за собаками.

Кстати, в испанском городе Мислате есть база ДНК всех поживающих в нем собак, поэтому найти нарушителя чистоты там – дело получаса.