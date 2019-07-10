Победителей и призеров ІІ Европейских игр чествовали в Могилеве

Источник материала: Кировец





Во Дворце культуры области сегодня прошла торжественная церемония чествования победителей и призеров II Европейских игр, которые представляли в национальной сборной Могилевщину.

Спортсмены региона с честью представили страну на II Европейских играх, отметил председатель облисполкома Леонид Заяц. Они внесли огромный вклад в медальную копилку национальной команды — 11 наград, две из которых высшей пробы. «Мы горячо поддерживали и радовались успехам белорусских спортсменов, которые сделали все возможное, чтобы достойно представить страну и свою малую родину на этих соревнованиях», — подчеркнул глава области.

По словам Леонида Зайца, присутствующие в зале — элита белорусского спорта. «Благодаря вам не раз поднимался на II Европейских играх флаг и звучал гимн страны перед многомиллионной международной аудиторией, — обратил внимание председатель облисполкома. — Это признание ваших профессиональных достижений, вы вписали свои имена золотыми буквами в историю страны и национального спорта».

Руководитель региона искренне поблагодарил спортсменов за яркие выступления и подаренные эмоции. «Вы проявили свои лучшие качества, силу воли и характер. Вы показали себя настоящими спортсменами и истинными бойцами. Вами гордятся не только ваши семьи и родные, а вся наша область и страна», — подчеркнул он.

Победителям и призерам II Европейских игр, спортсменам, показавшим высокие результаты во время состязаний, их тренерам были вручены почетные грамоты, благодарности Могилевского облисполкома и областного Совета депутатов, Могилевского и Бобруйского горисполкомов, денежные премии.

Напомним, государственный гимн Беларуси звучал в честь чемпионов II Европейских игр Анжелы Жилинской (самбо) и Ирины Курочкиной (борьба женская). На пьедестал также поднимались Кристина Тимановская, Надежда Макарченко, Анна Марусова, Карина Деминская, Юлия Костючкова, Сергей Карпов, Анфиса Копаева, Дмитрий Третьяков, Артем Кравцов, Владислав Бурдь и Андрей Казусенок. А всего Могилевскую область на престижных соревнованиях представляли 37 спортменов.

«Спасибо всем, кто поддерживал и помогал нам на Европейских играх, постоянно был рядом, не давал опускать голову и растеряться, — отметила во время чествования чемпионка II Европейских игр по самбо Анжела Жилинская. – Состязания были не простыми, морально тяжелыми, поскольку проходили дома, а это накладывало огромную ответственность, требовало максимально успешных выступлений, нацеленных на высокие результаты».

От имени спортсменов Могилевщины Анжела Жилинская вручила представителям исполнительной власти, присутствовавшим в зале, памятные сувениры — символы II Европейских игр.

Сегодня заслуженные награды получили не только участники II Европейских игр. Благодарности от председателя Могилевского облисполкома увезли с собой юные победители Республиканской спартакиады школьников и Республиканских соревнованиях по программе летнего многоборья «Защитник Отечества» среди юношей допризывного и призывного возраста, их тренеры.

«В области растет достойная смена. Нашей молодежи нет равных в вольной борьбе, дзюдо, лыжных гонках, биатлоне, летнем многоборье. Уверен, что многих из молодых спортивных дарований ждет успех, признание, а кого-то и мировая слава», — сказал Леонид Заяц.