Стали известны финалистки Уимблдона

Источник материала: Tut.by

В финальном матче Уимблдона в женском одиночном разряде сыграют две экс-первые ракетки мира — румынка Симона Халеп и американка Серена Уильямс.



Reuters

В полуфинале Серена уверенно обыграла сенсационно добравшуюся до полуфинала чешку Барбору Стрыцову — 6:1, 6:2.

Что касается Халеп, то она неожиданно легко одолела украинку Элину Свитолину — 6:1, 6:3.

Примечательно, что по пути к финалу Симона обыграла двух белорусок — Александру Саснович и Викторию Азаренко.

Решающий матч пройдет в субботу.