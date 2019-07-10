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Стали известны финалистки Уимблдона
Источник материала: Tut.by
В финальном матче Уимблдона в женском одиночном разряде сыграют две экс-первые ракетки мира — румынка Симона Халеп и американка Серена Уильямс.
В полуфинале Серена уверенно обыграла сенсационно добравшуюся до полуфинала чешку Барбору Стрыцову — 6:1, 6:2.
Что касается Халеп, то она неожиданно легко одолела украинку Элину Свитолину — 6:1, 6:3.
Примечательно, что по пути к финалу Симона обыграла двух белорусок — Александру Саснович и Викторию Азаренко.
Решающий матч пройдет в субботу.
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В финальном матче Уимблдона в женском одиночном разряде сыграют две экс-первые ракетки мира - румынка Симона Халеп и американка Серена Уильямс.
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