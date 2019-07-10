Обнародована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления

Источник материала: Аргументы и факты

Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки между помощником Бари Алибасова и его лечащим врачом об инсценировке отравления.

Переписка между помощником продюсера Сергеем Моцарем и лечащим врачом продюсера происходила в мессенджере за месяц до отравления Алибасова жидкостью для очистки труб.

Моцарь обсуждал с медиком возможное объяснение для госпитализации Алибасова, причиной которой, как следует из диалога, стали проблемы с алкоголем.

«Думаю, предлог госпитализации надо придумать не алко, а желудок или печень? Офис и кота я беру на себя», - пишет Моцарь.

По словам Шепелева, переписка доказывает, что отравление продюсера было спланированной пиар-акцией.

После этого заявления Алибасов, присутствовавший в студии, занервничал и попросил воды, а затем предложил обсудить медицинские вопросы в присутствии лечащих врачей.