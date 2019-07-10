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Мультимодальный комплекс "Бремино-Орша" имеет стратегически важное значение для Союзного государства - Рапота

11.07.2019 17:25 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Новая экономическая зона в Витебской области - мультимодальный комплекс (МПЛК) "Бремино-Орша" предоставляет большие возможности для развития контактов и продвижения новых выгодных проектов в рамках Союзного государства, заявил государственный секретарь СГ Григорий Рапота.

"Город Орша стратегически очень выгодно размещен, так сложилось исторически и географически. Здесь пересечение крупнейших автомобильных и железных дорог. Это дает дополнительные возможности для развития контактов и продвижения новых экономически выгодных проектов", – сказал Рапота в ходе посещения экономической зоны в четверг.

Госсекретаря СГ цитирует Soyuz.by.

Комплекс "Бремино-Орша", отметил он, как один из самых крупных логистических проектов в Беларуси, имеет стратегически важное значение и для Союзного государства, в первую очередь, из-за выгодного расположения. Так, МПЛК находится в непосредственной близости от Российской Федерации, на его территории расположен международный аэропорт "Орша", а рядом проходит международная железнодорожная линия, обратил внимание Рапота.

Он также сообщил о встрече с руководством комплекса "Бремино-Орша", в ходе которой был обсужден ряд конкретных практических вопросов – в частности, прослеживаемость и маркировка товаров при их движении в рамках ЕАЭС и Союзного государства.

Как сообщалось, 22 июня 2019 года в Беларуси вступил в действие льготный режим особой экономической зоны (ОЭЗ) для мультимодального логистического комплекса "Бремино-Орша"

Управляющей компанией ОЭЗ является ООО "Бремино групп".

Инвестиции в комплекс составят $200 млн, срок завершения проекта - декабрь 2023 года. Общая площадь застройки комплекса составляет 230 га. Он находится в городском поселке Болбасово в Оршанском районе.

МПЛК "Бремино-Орша" будет состоять из логистической зоны, железнодорожного сектора, авиационного сектора с аэропортом в поселке Болбасово, промышленных зон, офисов, складов, гостиницы и других объектов. Предполагается построить 17 тыс кв м офисных, 190 тыс кв м складских и 280 тыс кв м производственных площадей, 1,7 тыс стояночных мест для грузовых автомобилей.

В комплексе планируется создать предприятия электроники, бытовой техники, по пошиву одежды, работе с брендами, производству полуфабрикатов и продуктов питания.

В рамках государственно-частного партнерства ведется модернизация авиационного оборудования и взлетно-посадочной полосы международного аэродрома "Орша". "Бремино групп" построит авиатерминал и сопутствующую инфраструктуру.

Запланировано также строительство железнодорожного терминала, предназначенного для обработки грузовых потоков между странами Европы и Азии.

Планируется, что за 2018-2022 годы суммарный транзитный поток через "Бремино-Орша" составит 10 млн тонн, выход на полную мощность - 12 млн тонн грузов в год запланирован на 2026 год.

ООО "Бремино Групп" образовано в ноябре 2013 года, является национальным логистическим оператором. Учредителями "Бремино Групп" являются известные в Беларуси предприниматели Александр Зайцев (30-е место в топ-200), Николай Воробей (17-е место) и Алексей Олексин (6-е место).

 

 
 
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Новая экономическая зона в Витебской области - мультимодальный комплекс (МПЛК) "Бремино-Орша" предоставляет большие возможности для развития контактов и...
 
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